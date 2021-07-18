「超難追3大星座」追到心好累！金牛感情遲鈍、Top 1太難懂

編輯／Molly 圖／翻攝自IG@tvndrama.official

有句俗語說「女追男隔層紗，男追女隔座山」，但其實不管是男是女，有些人因為性格特質使然就是很難追，不分男女都讓人追到心好累，就算是女生倒追男生！像是以下3個星座，有的人是天生防備心很重，讓人難以靠近，而Top 1則是讓人感覺太難懂，不知該如何是好。

Top 1：金牛座



平時對人和善的金牛座，其實性格比較內向，做事很小心謹慎，他們的自我保護意識很強，加上在感情上比較遲鈍，當追求者覺得好不容易靠近了他們一點，他們又會退後好幾步，和對方拉開距離，就算找到打動他們的機會，也會陷入這樣你進我退的局面，很難真正一舉靠近他們。

Top 2：天蠍座



天蠍座天性對於保護自己很敏感，因而容易疑心病重，對任何靠近他們的人都免不了抱有幾分懷疑，如果一味的討好很容易觸動他們的警戒心，讓他們覺得對方是否不懷好意，想要吸引天蠍要做得「順其自然」一些，免得還讓他們動心，先被列為拒絕往來戶。

Top 3：水瓶座



思想跳躍又有點善變的水瓶座，常讓人覺得他們難以捉摸，很難抓到他們的標準

有時可能連他們都不知道自己想要什麼，所以打動他們沒那麼容易，更別說是讓他們動情了，尤其水瓶都是跟著感覺走，想跟上他們真的太難了。

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