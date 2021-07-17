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奧斯卡影帝5度婚與「小30歲妻」世紀同框！紅毯照遭網酸：拍鬼片

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記者鮑璿安／台北報導

57歲影帝尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage）過去憑藉《遠離賭城》獲得奧斯卡最佳男主角獎項，走過破產等負面消息，近日他現身新片《豬殺令》（Pig）首映，高調帶著第五段婚姻「小30歲」的日本嫩妻步上紅毯，兩人同框畫面更掀起海內外網友熱議，更有評論毒舌指出兩人是在「拍鬼片」。

尼可拉斯凱吉新片《豬殺令》13日在美國舉辦首映活動，主演之一的尼可拉斯帶著日本妻子Riko Shibata甜蜜步上紅毯，尼可拉斯穿著正式西裝搭配翻領襯衫與藍色領帶，妻子則是披著烏黑長髮，一抹鮮艷紅唇疊加，身穿吊帶黑裙亮相，維持她一貫的暗黑風格，但仍舊看得出稚嫩氣息。從曝光的畫面來看，Riko Shibata始終與尼可拉斯親密牽手，時而對望，看起來十分恩愛。

其實尼可拉斯凱吉過去已經有過4段婚姻，其中最短的婚姻是與日籍前妻Erika Koik，兩人登記短短4天便撤銷婚約。直至去年（2020年）與現任妻子Riko Shibata的戀情曝光，兩人相差30歲，Riko Shibata更比尼可拉斯大兒子小3歲，「父女戀」的年齡差距讓外界很不看好，而今兩人合體現身紅毯，以行動證明兩人依舊恩愛。

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關鍵字：

尼可拉斯凱吉, Nicolas Cage, 豬殺令, Pig, Riko Shibata

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