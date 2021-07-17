4大話題聯名燒慘！adidas x 高橋理子超濃日風、PUMA愛心圖騰鞋萌翻

記者鮑璿安 ／綜合報導

運動品牌展開跨界聯名已成潮流趨勢，近期日本藝術家高橋理子首度合作adidas，將濃郁日本風化作波紋般展開的多層圓弧，分佈於經典鞋款SUPER STAR之上；PUMA也與知名藝術家羅梅洛布瑞托（Romero Britto）攜手，超可愛的插畫圖案根本直戳少女心，以下4個話題聯名單品必收！

日本藝術家高橋理子 X adidas聯名





▲日本藝術家高橋理子聯名 adidas 。（圖／品牌提供）

日本藝術家高橋理子聯名 adidas「HIROKO TAKAHASHI COLLECTION」登場，此為雙方首次合作，以正圓與直線展開的自由發想，注入外套浴衣中，並以涼感科技面料，提供乾爽舒適的穿著體驗，更將高橋理子擅長波紋般展開的多層圓弧，分佈於經典鞋款SUPER STAR之上，傳遞濃郁和風，打造亮眼辨識度。

PUMA x BRITTO 聯名系列

▲PUMA 旗下 SELECT 系列首度與知名藝術家羅梅洛布瑞托合作 。（圖／品牌提供）

PUMA 旗下 SELECT 系列首度與知名藝術家羅梅洛布瑞托（Romero Britto）攜手合作，將他的藝術作品融入聯名系列中，鞋款設計靈感來自 90 年代的圖騰創作，以紫色及橙色為本季主色調，打造出明亮歡樂氛圍，加上趣味塗鴉滿版印花點綴在鞋舌及鞋內裡增添辨識度。

New Era攜手電影《怪物奇兵：全新世代》與NBA明星球隊

▲New Era攜手電影《怪物奇兵：全新世代》與NBA明星球隊 。（圖／品牌提供）

New Era攜手電影《怪物奇兵：全新世代》與NBA明星球隊，打造全新跨界聯乘系列，推出9FORTY帽款，包含大人款5款、兒童款4款。標誌性字樣的「怪物奇兵」帽款以及結合NBA人氣球隊洛杉磯湖人（Los Angeles Lakers）與芝加哥公牛（Chicago Bulls）的三方聯名帽款，將球隊隊徽與「樂一通」人氣角色，兔巴哥、大嘴怪、火星人馬文的逗趣圖樣設計於帽前，以全黑帽底結合鮮明色彩的刺繡，成為耐看搭配。

「侏羅紀公園」聯名Reebok

▲「侏羅紀公園」攜手Reebok打造Jurassic Park聯名系列，7月30日開賣 。（圖／品牌提供）

「侏羅紀公園」此次攜手Reebok打造Jurassic Park聯名系列，招牌鞋款Instapump Fury配色概念來自侏羅紀公園中被暴龍踩翻的福特探險車款，鞋面圖紋完全還原電影的車體塗裝外型，而鞋底部分更精心加入在與暴龍搏鬥後車體損壞的圖樣。籃球鞋為底的PUMP OMNI ZONE II其設計靈感是電影中令人喪膽，會像褶傘蜥蜴般張開頸膜、噴射毒液的肉食性雙冠龍，同樣生動詮釋令鞋迷驚喜，預計7月30日登場。