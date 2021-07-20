當年讓我們瘋狂排隊的爆紅美食！義美厚奶茶、雷神巧克力架上一堆沒人搶

編輯／ChiNg 圖／由YouTube頻道綜口味娛樂授權提供

對於許多吃貨而言若花一兩個小時排隊就能享用到美味那也值得，人氣YouTube頻道「綜口味娛樂」近日發佈的新影片帶著大家回顧了這十年來經典的爆紅排隊美食，勾起許多人共同的回憶且紛紛留言「這個我吃過」、「難忘好滋味」下面五款讓大家瘋搶的排隊美食沒吃過一定不是台灣人。

＃Krispy Kreme甜甜圈

爆紅的美式甜甜圈品牌Krispy Kreme於2013年進駐台灣時，馬上引起轟動排隊人潮甚至延伸至隔壁商店，其中最經典的口味非原味糖霜莫屬既香甜卻不油膩，簡單的以糖霜包裹就能滿足螞蟻們的味蕾，喜歡甜甜圈的人肯定不能錯過。

＃肯德基葡式蛋塔

相信大家都吃過肯德基的蛋塔，正所謂「被炸雞耽誤的蛋塔店」絕對名不虛傳因為它的蛋塔實在太好吃了！每次去肯德基都要人手一顆蛋塔才滿足，重點是即便外帶回家也同樣香酥不影響美味，讓你一口接著一口停不下來。

＃義美厚奶茶

這款厚奶茶於Costco上架後馬上造成瘋搶，甚至有人為了搶貨跑到拖鞋斷掉可見當時有多火紅，奶茶大師小賴更推薦大家可以搭配紅茶一起飲用能品嚐到不同的香醇美味，奶茶控們肯定會愛不釋手，好喝的口感不輸給手搖店。

▲義美厚奶茶。（圖／資料照）



＃雷神巧克力

喜歡巧克力的人一定都對雷神巧克力不陌生，2013年首度於台灣販售時各大超商紛紛缺貨、完全買不到，更有人曾經在基隆看過原本一個只要20～30元的雷神巧克力被喊價至100元，如此讓人喪心病狂的巧克力簡直是傳奇；亦有網友留言大推同是巧克力界經典的Nutella榛果巧克力餅乾，雖然口味偏甜吃完會滿負罪惡感，但好吃指數爆表、完全值得。

＃SAKImoto Bakery高級生吐司

一片要價90元的生吐司仗著口感與美味讓大家照樣心甘情願的排隊買單，不像一般吐司會越吃越口渴，這款生吐司咀嚼越久反而會有回甘的甜味，絕對能讓你秒成為吐司控，紀斯豪更於影片中分享曾經把朋友送的生吐司放到過期但吃起來仍舊美味，網友更幽默留言「夠好吃就不怕過期」。





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