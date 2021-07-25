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從曖昧到失戀15句「高EQ」感情學：我的心思不正，只偏愛你

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編輯／ChiNg

Instagram的人氣作家「幹話心理學」時常以幽默風趣的口吻來描述各種生活道理，每則經典語錄都能一針見血讀者們的日常深受粉絲喜愛，而新書《為何我們這樣相愛，那樣分手》已於七月初上市，以愛情心理學必修的五十堂課為題道出從曖昧到失戀的各種金句，下面十句帶大家一起用幽默感與高EQ面對感情中的酸甜苦辣。

曖昧篇

「未來我想要當鎖匠，學習如何讓你開心。」

一段感情的經營，應該由彼此在關係中共同努力維繫，而若是想要維持一段長期關係，讓這段關係充滿浪漫會是很棒的方式。

 「如果喜歡有盡頭，那我從頭到尾都是你」

「無論你原本姓什麼，遇見你後我就幸福了。」

所謂的愛情，無非只是彼此剛好適合。
找一個適合的人，等一個適合的人找你。只希望在真愛找上你的那一天，你早已做好幸福的準備。


「我本來想說些漂亮的話哄妳，但想來想去最漂亮的是妳」

「我是個小心的人，心裡只裝得下你。」

「可以跟你借個吻嗎？我保證一定還你」

「我想親口聽你說，先親口再說」

「愛情我們可以慢慢來，或者浪漫的來」

「我的心思不正，只偏愛你」

失戀篇

「我開始慣著自己，習慣只有我自己。」

「你不是一無所有，你還有很多難過。」

「討厭下雨天談戀愛，因為這樣會濕戀」

「反正你什麼也給不起，不如給自己一點時間愛自己。」

「才沒有什麼失戀呢，人家從沒喜歡過妳。」

▲▼《為何我們這樣相愛，那樣分手》。（圖／翻攝自博客來）

▲《為何我們這樣相愛，那樣分手》已於七月初上市。（圖／翻攝自博客來）

關鍵字：

金句, 語錄, 療癒, 治癒, 散文, IG, 幽默

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