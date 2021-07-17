五家必收防疫外帶美食優惠！板腱牛排買一送一、貳樓超豐盛餐盤五折

編輯／ChiNg

防疫期間最重要的就是吃得好、睡得好，照顧好自己的身心理健康比什麼都來得重要，仍處於三級防疫階段的我們同樣能在家大啖美味，下面推薦五家必收防疫外帶美食名單，居家防疫就是要對自己跟家人好一點。

＃築間

火鍋控們不要氣餒，居家防疫還是可以爽吃鍋！深受許多人喜愛的火鍋品牌築間推出了外帶套餐，更超震撼的下殺各種好康，於7／26三級防疫解除前均能享有2.8折、四種頂級肉品買一送一、湯底免費升級等優惠，讓你在家還是可以豪邁涮肉、大啖海鮮，過癮指數絕對不輸在店享用。

＃Rosemary螺絲瑪莉

來自捷運中山站的平價義大利美食深受學生族以及上班族喜愛，防疫期間當然也推出了超划算的優惠回饋給粉絲們，防疫期間凡外帶自取一份主餐便可享有開胃菜四選一的高cp值享受，不管是松露水波蛋、辣烤雞翅還是義式油醋沙拉都讓人看了口水直流，肚子餓的話就趕快手刀下單取餐吧。

＃瀧厚炙燒熟成牛排

誰說少了西餐廳裡的氣氛牛排就不好吃了？平常價格稍顯昂貴的瀧厚炙燒熟成牛排這時候吃就對了，防疫期間推出了許多外帶優惠像是：板腱牛排買一送一、買任一排餐送豬排等並且加送蕃茄牛肉羅宋湯以及燉飯，其餘餐點也有79折優惠，想以最低價享受美味就趁現在。

＃成真咖啡

紅遍整個西台灣的成真咖啡是許多人下午茶的好選擇，不管是飲品還是舒芙蕾都備受大家愛戴，除了甜食之外成真咖啡的鹹食主餐同樣非常令人驚艷，而防疫期間亦推出全店餐點八折優惠以及五款絕美又好吃的彩虹飯餐盒，讓你在家吃飯仍然可以體驗當網美的樂趣。

＃貳樓美式餐廳

超人氣美式餐廳貳樓因應三級防疫推出超強檔的優惠，凡於北中南各分店線上訂餐並外帶自取便享有五折的超低折扣，無論是早午餐拼盤、三明治還是排餐通通豪邁的幫你打對折，即便是外帶也絲毫不影響餐點的豐富，主餐、沙拉、飲品、附餐等一樣也沒少，心動的話趕快丟進購物車吧。