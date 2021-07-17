孫芸芸深U背心躺拍視角辣翻！「同框21歲愛女」被誤認雙胞胎

▲孫芸芸（左）與愛女廖思惟。（圖／翻攝自孫芸芸IG）

記者鮑璿安／台北報導

43歲台灣第一名媛孫芸芸保養得宜，與愛女廖思惟（Trinity）看起來毫無年齡差距，還曾經登上外媒版面引起熱議。近日孫芸芸又在個人IG上發佈了兩人的親密合照，不僅頭靠頭畫面唯美，母女倆更身穿深U背心露出姣好身材，網友直呼：「根本是雙胞胎」。

▲廖思惟染髮照被酸民攻擊，大方展現高EQ。（圖／翻攝自孫芸芸IG）

孫芸芸愛女廖思惟完美繼承媽媽的逆天美貌，去年（2020年）在微風集團尾牙首度亮相便引發熱議，近期廖思惟在社群平台PO出染髮照片，竟被網友抨擊髮型「顯老」，但她展現過人高EQ回應：「我就是跟他說我要一個沒有氣質、顯得老的頭髮色，你太厲害了………。」成功扭轉負評，贏得網友大讚很有智慧。

▲孫芸芸時隔近一年曬出與女兒同框照。（圖／翻攝自孫芸芸IG）



孫芸芸恰巧於近日罕見曬出與女兒的親密合照，貼文僅標記自家珠寶品牌與女兒的IG帳號，畫面中兩人頭靠頭躺靠在一起，身穿深U背心展現纖細的肩頸線條與豐滿上圍，還巧妙戴上個人英文名字的同款字母項鏈，鏡頭由上而下拍攝也毫無死角。

而43歲的孫芸芸與21歲廖思惟同框，竟分不出誰是媽媽，看起來毫無年齡差距的模樣，引發網友直呼：「廖思惟長大了」、「這就是神基因」、「根本就是姐妹」。

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