桃花運爆棚「3大星座」！天秤成功脫單、水瓶月老上線「有如神助」

▲3星座戀愛運大開，桃花數不完。（圖／翻攝FB/tvN drama，以下同）

編輯 / Lily

疫情解封有望，3個星座也即將在7月下旬看見戀愛的曙光，身邊桃花應接不暇，單身的有望脫單，有對象的能順利穩定交往，連結婚運都大開！

#獅子座

獅子自帶氣場，舉手投足間總是魅力十足，自然吸引不少異性目光，星象顯示，單身的獅子在7月下旬有機會認識到喜歡的人，進而享受愛情的甜蜜，面對愛情主動一些，仔細感受內心聲音，感情才能長久。有另一半的獅子，這段日子你們會更珍惜彼此，一同度過難關後，讓雙方的感情更進一階。

#天秤座

天秤在7月下旬可說是運勢大開，不只是工作有了眉目，桃花運爆棚，甚至連結婚運都跟著來！單身天秤和卡關很久的曖昧對象會有進一步的互動，近來聯絡變得頻繁密切，有望脫單成功。而有穩定交往對象的天秤，感情火速升溫，可能發展到同居關係，甚至討論到未來結婚的事情。

#水瓶座

不按牌理出牌的水瓶，本身就有讓人想探究的魔力，很容易受到異性青睞，7月金火二星同時走入水瓶座的感情宮，月老上線為水瓶的愛情運加持，可說是要什麼有什麼。單身水瓶有望獲得偶像劇般甜到掉渣的戀愛，讓人忌妒羨慕，而有伴侶的水瓶，先前兩人的矛盾也因為多了寬容和扶持，一掃而空，兩人的感情往好的方向前進。

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