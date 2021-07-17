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65歲法國嬤代言泳裝！「維持少女體態」20年來堅持每天做一件事

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編輯／Ann 

65歲是不少人認為該在家抱孫子的年紀，不過法國的Yazemeenah Rossi不這麼做，她在30歲出道當模特、60歲還代言泳裝，身材甚至比年輕少女還好，至於如何維持童顏，她表示是20年來每天堅持做一件事，那就是瑜伽。

▲64歲模特。（圖／翻攝自IG@yazemeenah）

▲65歲Yazemeenah Rossi。（圖／翻攝自IG@yazemeenah，以下同）

從Yazemeenah Rossi的外表絕對看不出她已經有兩個孫子，其實她的好身材並非天生，在產後一度發福到84公斤，不過愛美的她在30歲做了大膽的決定，就是出道當模特，曾經擔任過 Marks & Spencer 及 Hermes 的廣告模特，連65歲的今天也依舊活躍。

▲64歲模特。（圖／翻攝自IG@yazemeenah）

▲64歲模特。（圖／翻攝自IG@yazemeenah）

▲64歲模特。（圖／翻攝自IG@yazemeenah）

不碰加工食品

很多人都會問Yazemeenah Rossi是如何維持好身材，60歲還能代言泳裝。她也分享道，在飲食方面，只吃天然有機食物，加工品一律隔離，從她的個人IG就不難發現，她經常選擇低油鹽的天然食物，例如營養成分高的酪梨，非常少吃肉，即使吃肉也只吃魚，更不碰含糖和精緻食物。

▲64歲模特。（圖／翻攝自IG@yazemeenah）

▲64歲模特。（圖／翻攝自IG@yazemeenah）

20年來堅持每天瑜伽

另外一項伴隨Yazemeenah Rossi20年的習慣，就是瑜伽了，Yazemeenah Rossi每天堅持鍛煉瑜伽，從未間斷過，身為瑜伽愛好者，她時常分享自己鍛煉影片，看到這高難度動作，應該連年輕人都會喘，不過她顯然游刃有餘，也就不難怪Yazemeenah Rossi擁有緊緻美麗的曲線，同時也讓心情總是保持愉悅狀態，自然就從內而外宛如少女般。

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關鍵字：

Yazemeenah Rossi, 瘦身, 減肥, 健身

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