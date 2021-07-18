fb ig video ETtoday search mobile

5分鐘就有咖啡廳儀式感！絕美仙女系下午茶DIY　在家就能打卡

>

編輯／ChiNg

防疫期間餐廳、咖啡廳都無法開放內用，想擁有少女心的來一場繽紛漂亮的公主下午茶願望就無法實現，既然不能出門拍照打卡不如就在家完成吧！小紅書上分享著各種豐富的食譜，下面推薦三款仙女系飲料DIY食譜，趕快拿出紙筆記下來自己試試吧。

＃優格盆栽

準備食材：OREO餅乾、草莓、優格

▲▼仙女系下午茶DIY。（圖／翻攝自小紅書）

▲優格盆栽（圖／翻攝自小紅書＠䲢飛美食記）

Step1：將OREO去掉中間的夾心並搗碎。
Step2：把草莓切片並緊貼於杯壁內。
Step3：將優格倒入餅乾屑內攪拌均勻後倒入杯子。
Step4：最後撒上餅乾碎片就完成囉。

＃葡萄柚養樂多

準備食材
葡萄柚、冰塊、養樂多、雪碧、檸檬氣泡水、白砂糖

▲▼仙女系下午茶DIY。（圖／翻攝自小紅書）

▲葡萄柚養樂多（圖／翻攝自小紅書＠小黃吃飯公司）

Step1：將葡萄柚剝出果肉，並放入少許白砂糖醃漬片刻。
Step2：於杯底放入少許葡萄柚果肉並壓碎，放入冰塊。
Step3：將養樂多以及葡萄柚放入果汁機攪拌再倒入杯中。
Step4：倒入少量的氣泡水再倒入少量的雪碧，就完成囉。

提醒：喝之前建議先攪拌

＃水蜜桃果凍飲

準備食材
水蜜桃兩個、寒天粉25g、冰糖30g、清水500g、雪碧、養樂多

▲▼仙女系下午茶DIY。（圖／翻攝自小紅書）

▲水蜜桃果凍飲（圖／翻攝自小紅書＠吃不飽同學）

Step1：將水蜜桃清洗乾淨後剝皮並以清水煮出粉色。
Step2：將水蜜桃撈出且加入冰糖以及寒天粉，煮至融化後倒出來放涼至凝固。
Step3：在玻璃杯裡加入蜜桃凍、雪碧、養樂多、薄荷以及檸檬片就完成囉。

►免出門「夜市美食」自己做！經典蝦仁鳥蛋、香脆地瓜球　好吃又簡單

►難怪瘦不下來！吃水果減肥「4大錯誤」，你也中了嗎？

關鍵字：

食譜, DIY, 小紅書, 高顏值, 甜點, 手作

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

ET Fashion

推薦閱讀

奧斯卡影帝5度婚與「小30歲妻」世紀同框！紅毯照遭網酸：拍鬼片

奧斯卡影帝5度婚與「小30歲妻」世紀同框！紅毯照遭網酸：拍鬼片

65歲法國嬤代言泳裝！「維持少女體態」20年來堅持每天做一件事

65歲法國嬤代言泳裝！「維持少女體態」20年來堅持每天做一件事

6位「早婚」男星寵妻放閃樣樣來！《小時光》的他喊「上輩子拯救銀河系」

6位「早婚」男星寵妻放閃樣樣來！《小時光》的他喊「上輩子拯救銀河系」

身高也會影響髮型！日本「髮長黃金比例」　155以下適合蓬鬆短髮 奧斯塔羅12星座一周運勢0719-0725　金牛能多賺點錢、射手空忙一場 桃花運爆棚「3大星座」！天秤成功脫單、水瓶月老上線「有如神助」 環球《鬼滅之刃》設施公開！VR版「無限列車」太刺激　還有鬼殺隊訓練營 日本神準心理測驗！挑一顆「星球」看出潛意識「最想做的事」 48歲李冰冰擁有S曲線　比少女還完美的身材歸功於「綠色飯包」 4點證明你是「後天性內向者」！　合不來的人懶得聊、更愛獨處

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面