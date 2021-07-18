5分鐘就有咖啡廳儀式感！絕美仙女系下午茶DIY　在家就能打卡

編輯／ChiNg

防疫期間餐廳、咖啡廳都無法開放內用，想擁有少女心的來一場繽紛漂亮的公主下午茶願望就無法實現，既然不能出門拍照打卡不如就在家完成吧！小紅書上分享著各種豐富的食譜，下面推薦三款仙女系飲料DIY食譜，趕快拿出紙筆記下來自己試試吧。

＃優格盆栽

準備食材：OREO餅乾、草莓、優格

▲優格盆栽（圖／翻攝自小紅書＠䲢飛美食記）

Step1：將OREO去掉中間的夾心並搗碎。

Step2：把草莓切片並緊貼於杯壁內。

Step3：將優格倒入餅乾屑內攪拌均勻後倒入杯子。

Step4：最後撒上餅乾碎片就完成囉。

＃葡萄柚養樂多

準備食材

葡萄柚、冰塊、養樂多、雪碧、檸檬氣泡水、白砂糖

▲葡萄柚養樂多（圖／翻攝自小紅書＠小黃吃飯公司）

Step1：將葡萄柚剝出果肉，並放入少許白砂糖醃漬片刻。

Step2：於杯底放入少許葡萄柚果肉並壓碎，放入冰塊。

Step3：將養樂多以及葡萄柚放入果汁機攪拌再倒入杯中。

Step4：倒入少量的氣泡水再倒入少量的雪碧，就完成囉。

提醒：喝之前建議先攪拌

＃水蜜桃果凍飲

準備食材

水蜜桃兩個、寒天粉25g、冰糖30g、清水500g、雪碧、養樂多

▲水蜜桃果凍飲（圖／翻攝自小紅書＠吃不飽同學）

Step1：將水蜜桃清洗乾淨後剝皮並以清水煮出粉色。

Step2：將水蜜桃撈出且加入冰糖以及寒天粉，煮至融化後倒出來放涼至凝固。

Step3：在玻璃杯裡加入蜜桃凍、雪碧、養樂多、薄荷以及檸檬片就完成囉。

►免出門「夜市美食」自己做！經典蝦仁鳥蛋、香脆地瓜球 好吃又簡單

►難怪瘦不下來！吃水果減肥「4大錯誤」，你也中了嗎？

