安耐曬600元有找！超強「防曬露」靠實力拿口碑NO.1、擦了不曬黑

文／C編

炎炎夏日最重要的就是防曬工作需要做齊，可以幫助肌膚不曬黑、不曬老，即便戴著口罩，也不能輕忽紫外線的威力，「Her和她」推薦「SHISEIDO資生堂 安耐曬金鑽高效防曬露 A 3X版」，60ml*2，原價1900元、特價1199元，絕對是夏日不曬黑的秘密武器。

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▲SHISEIDO資生堂 安耐曬金鑽高效防曬露 A 3X版，60ml*2，原價1900元、特價1199元，點我購買。



安耐曬的防曬商品幾乎是網路口碑NO.1，只要有人發問推薦的防曬乳，一定少不了它，很多人更是用完一罐又一罐，每到夏天必補貨，可見厲害程度。「Her」這次推出的高效防曬露，比一般的防曬乳更水潤，質地也更清透，討厭黏膩感的人一定要試試看，擦上完全不悶，還可以在肌膚表面形成防護，不受陽光影響。

▲夏天不想曬黑就靠防曬。（圖／pexels）

盤點一下網路上的評價，很多人都覺得「夏天不能沒有它」、「我去泰國玩，完全沒曬黑就是靠它」、「好用＋1，用了好多瓶了」。另外，有網友發問最好用的防曬乳時，更是一整片「安耐曬」洗版，可見真的是口碑商品，完全靠實力勝出。

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「Her和她」推出「SHISEIDO資生堂 安耐曬金鑽高效防曬露 A 3X版」，60ml*2，原價1900元、特價1199元，平均一件不到600元，想要整個夏天不曬黑，買起來太合理，而且一下就用光一罐，多買幾組囤貨才真正划算。