fb ig video ETtoday search mobile

安耐曬600元有找！超強「防曬露」靠實力拿口碑NO.1、擦了不曬黑

>

文／C編

炎炎夏日最重要的就是防曬工作需要做齊，可以幫助肌膚不曬黑、不曬老，即便戴著口罩，也不能輕忽紫外線的威力，「Her和她」推薦「SHISEIDO資生堂 安耐曬金鑽高效防曬露 A 3X版」，60ml*2，原價1900元、特價1199元，絕對是夏日不曬黑的秘密武器。

▼▼點圖手刀搶▼▼

 ▲SHISEIDO,資生堂,安耐曬,保養,防曬,彩妝,。（圖／pexels）

▲SHISEIDO資生堂 安耐曬金鑽高效防曬露 A 3X版，60ml*2，原價1900元、特價1199元，點我購買

安耐曬的防曬商品幾乎是網路口碑NO.1，只要有人發問推薦的防曬乳，一定少不了它，很多人更是用完一罐又一罐，每到夏天必補貨，可見厲害程度。「Her」這次推出的高效防曬露，比一般的防曬乳更水潤，質地也更清透，討厭黏膩感的人一定要試試看，擦上完全不悶，還可以在肌膚表面形成防護，不受陽光影響。

 ▲SHISEIDO,資生堂,安耐曬,保養,防曬,彩妝,。（圖／pexels）

▲夏天不想曬黑就靠防曬。（圖／pexels）

盤點一下網路上的評價，很多人都覺得「夏天不能沒有它」、「我去泰國玩，完全沒曬黑就是靠它」、「好用＋1，用了好多瓶了」。另外，有網友發問最好用的防曬乳時，更是一整片「安耐曬」洗版，可見真的是口碑商品，完全靠實力勝出。

▼▼點圖手刀搶▼▼

 ▲SHISEIDO,資生堂,安耐曬,保養,防曬,彩妝,。（圖／pexels）

▲SHISEIDO資生堂 安耐曬金鑽高效防曬露 A 3X版，60ml*2，原價1900元、特價1199元，點我購買

「Her和她」推出「SHISEIDO資生堂 安耐曬金鑽高效防曬露 A 3X版」，60ml*2，原價1900元、特價1199元，平均一件不到600元，想要整個夏天不曬黑，買起來太合理，而且一下就用光一罐，多買幾組囤貨才真正划算。

關鍵字：

SHISEIDO, 資生堂, 安耐曬, 保養, 防曬, 彩妝, Her, Her和她

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

ET Fashion

推薦閱讀

夏天就是要來點「植萃保養」　最舒爽的單品Top5大集合

夏天就是要來點「植萃保養」　最舒爽的單品Top5大集合

「牙齒粉底液」10秒讓牙齒變白皙　超狂效果櫻花妹人人都在搶

「牙齒粉底液」10秒讓牙齒變白皙　超狂效果櫻花妹人人都在搶

韓系馬尾優雅、日系馬尾浪漫　超簡單夏日編髮一次學會

韓系馬尾優雅、日系馬尾浪漫　超簡單夏日編髮一次學會

夏天口罩肌暴躁又敏感！3瓶保養秀秀肌膚泛紅、乾癢狀態 「不老仙妻」52歲卻零皺紋　「泡泡牆洗臉法」難怪肌膚仍像大學生 通勤族必學的1分鐘編髮　快速又簡易打造時髦造型 缺貨詢問爆表、韓女團itzy愛用「小資粉底」不到千元就能輕鬆入手 下半年「閃婚機率」最大星座TOP 3　獅子終於定下來、第一名為愛婚頭 85度C開賣天竺鼠車車「神還原」　Mister Donut藍藍咖波好療癒 歐陽娜娜慵懶「睡衣裝」現身機場　被網轟衣品下降：像大媽

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面