味味A排骨雞麵一碗才20元　不想出門乾脆買5箱更便宜

文／C編

很多人為了防疫幾乎都不出門，連居家生活用品都是上網搞定，「Her和她」就推出「味丹味味A排骨雞麵」（12入／箱），售價300元、特價249元，買5箱再折30元，超級划算的價格快囤貨。

▲味丹味味A排骨雞麵（12入／箱），售價300元、特價249元。點我購買。



味丹的味味A排骨雞麵可以說是防疫期間的聖品，湯頭滿滿的排骨雞香氣，只要一吃旁邊的人絕對跟著叫餓，超香的氣息搭配上軟Q的麵條，堪稱是「台灣速食麵四大天王之一」，去大賣場一定要囤貨的首選。

▲夜晚來一碗麵可以說是享受。（圖／pexels）



味味A排骨雞麵之所以可以拿下「台灣速食麵四大天王之一」，不僅是湯頭、麵條，裡面附贈的獨特焦香肉塊，一口咬下滿嘴留香，搭配爽口清脆的高麗菜乾，夜深人靜的時候來一碗，絕對是人間最棒的享受。

▲泡麵是很多人半夜的好選擇。（圖／pexels）



但是現在受到疫情影響，很多人不敢出門，甚至避免外出接觸到人群，大賣場當然也是很危險的地方，不妨可以上網購入，一箱裡面有12碗，買5箱共60碗還能再優惠，售價才1215元，平均一碗20元，超級划算，還可以直送到家，避免染疫的風險。

▲味丹 味味A排骨雞麵（12入／箱），售價300元、特價249元。點我購買。



「Her和她」推出「味丹 味味A排骨雞麵」（12入／箱），售價300元、特價249元，買5箱再折30元，重點是碗裝的設計不需要另外再煮麵、洗碗，直接沖泡3到5分鐘，就可以享受一碗宛如剛煮好的排骨雞麵，超級划算的享受一定要立刻買起來。