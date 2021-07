在家跟著BTS一起噴汗甩肉！10首居家運動必收歌單　效果更好

編輯/ChiNg 圖/翻攝自KKBOX

居家防疫期間若運動純粹是為了減重想必一定很痛苦,不如把健身房的氣氛帶來家裡吧!爆汗甩肉的同時還能享受音樂的洗禮,何嘗不是一件幸福的事?音樂串流品牌KKBOX有著各式各樣豐富的歌單讓使用者能恣意選擇,下面推薦十首最適合居家運動的歌,陪你度過難熬的運動時光。





▲邊放音樂邊做運動,效率提升15%。(圖/翻攝自IG@euddeume_)



#John Legend:Crowd Go Crazy

這首非常輕快很適合慢跑或是使用跑步機時聽,保證讓你越跑心情越好,也是電影《怪物奇兵:全新世代》原聲帶曲目。

#Cheat Codes:Never Love You Again

無論是旋律還是歌詞都很舒服,這首推薦大家在運動前暖身或是運動後伸展時聽。

#Shakira:Don't Wait Up

誰說浪漫的歌不適合當運動時的背景音樂?當你在踩飛輪或是練核心肌力時最需要它。

#Armin Van Burren:I Should Be Loving You

運動時搭配這種節奏感強的歌彷彿整個人就像音符一樣在樂譜上蹦蹦跳跳,趕快把這首歌加入歌單讓你保持活力充沛。

#The Kid LAROI&Justin Bieber:Stay

粉絲敲碗已久的神曲終於釋出,整首歌偏快但不管聽幾次都不膩很容易不小心就循環播放一整天,不知不覺就達到今天的運動量了。

BTS:Permission to Dance

吃完BTS麥當勞聯名套餐後是時候運動了!新歌上線不到一個小時就衝破千萬觀看數,超洗腦的旋律,一聽就想跟著跳。

#Loud Luxury:Wasted

不管是鼓手還是主唱整個團的爆發力都超強,運動甩肉就是需要這樣滿滿的能量。

#Masked Wolf:Say So

這首簡直是今夏必聽的歌之一,聽過保證讓你耳朵秒懷孕。

#Jennifer Lopez:Cambia el Paso

這首雖然使用的是西班牙文但光聽旋律與節奏就讓人心情很好也很放鬆,不管是做瑜伽還是重量訓練都很適合。

#Sigala:You For Me

雖然只能在家運動但這首歌同樣能帶給你夢寐以求的陽光與海浪,充滿了夏天的味道趕走不能出門的失落感、把沙灘直接外帶回家。

