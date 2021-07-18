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三眼怪、熊抱哥別針很可愛　《怪獸大學》泡泡鑰匙圈超療癒

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文／Squid

炎炎夏日就是要來點小物療癒身心，南韓大創推出皮克斯周邊產品，包括超級可愛的三眼怪、熊抱哥、叉奇的別針，還有可以幫助居家地板拖地的拖鞋，另外，還有小錢包、食碗等等，每一樣都超級可愛。

 ▲南韓,大創,皮克斯,迪士尼,消暑。（圖／daisolife IG）

▲南韓,大創,皮克斯,迪士尼,消暑。（圖／daisolife IG）

▲皮克斯小物。（圖／daisolife IG）

這次推出的單品，最別緻可愛的就是別針，總共推出4種款式，包括：熊抱哥、三眼怪、叉奇等，還有一款別具心裁的鑰匙圈，主要是怪獸大學的大眼仔跟毛怪，透明設計的別針圖案裡面有著圓圈圈泡泡，看起來超級療癒。

 ▲南韓,大創,皮克斯,迪士尼,消暑。（圖／daisolife IG）

▲南韓,大創,皮克斯,迪士尼,消暑。（圖／daisolife IG）

▲南韓,大創,皮克斯,迪士尼,消暑。（圖／daisolife IG）

▲超可愛的鑰匙圈。（圖／daisolife IG）

除了皮克斯動畫的單品，品牌還推出許多迪士尼主人翁米奇、米妮的周邊，包括大型的馬克杯、水晶杯等等，當然在南韓免不了燒酒杯，愛心的形狀超級可愛又迷你，絕對會讓喝酒也變為一件療癒的事情。

 ▲南韓,大創,皮克斯,迪士尼,消暑。（圖／daisolife IG）

▲南韓,大創,皮克斯,迪士尼,消暑。（圖／daisolife IG）

▲南韓,大創,皮克斯,迪士尼,消暑。（圖／daisolife IG）

▲米奇、米妮的酒杯。（圖／daisolife IG）

另外，針對夏季涼感也推出許多小物，像是可以製作出彎彎曲曲冰棒的製冰盒，還可有可以製作出圓形冰塊的製冰盒，不但可以讓夏天喝冰飲可以擁有更多樂趣，也是非常實用、又消暑的夏日必備聖品。

▲南韓,大創,皮克斯,迪士尼,消暑。（圖／daisolife IG）

▲南韓,大創,皮克斯,迪士尼,消暑。（圖／daisolife IG）

▲南韓,大創,皮克斯,迪士尼,消暑。（圖／daisolife IG）

▲夏日沁涼製冰盒。（圖／daisolife IG）

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

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關鍵字：

南韓, 大創, 皮克斯, 迪士尼, 消暑

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