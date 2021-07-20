肉排兩面都要煎283秒！神還原海綿寶寶「美味蟹堡」　網：真的成功了

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三級防疫持續目前還是不能外出用餐，讓人不禁懷念起那些漂亮可愛又美味的人氣打卡美食，小紅書上經常有作者分享超有創意的DIY食譜令人十分佩服，而「王初一投食指南」於小紅書分享了家喻戶曉的卡通《海綿寶寶》片段中製做美味蟹堡的秘方，並且照個步驟DIY了一個100％超仿真的美味蟹堡馬上引起熱議，下面推薦三款神還原食物食譜帶著大家一起親手做美味。

＃海綿寶寶的美味蟹堡

▲美味蟹堡（圖／翻攝自小紅書＠王初一投食指南，下同）

Step1：漢堡肉餅兩面都要煎到283秒整（4分43秒）

Step2：徹底清潔生菜表面並烘乾它。

Step3：開始組合漢堡！麵包、肉餅、番茄醬、芥末醬、雙份洋蔥、生菜、奶酪、番茄、麵包，美味蟹堡就完成囉。

＃白色戀人巧克力

▲白色戀人巧克力（圖／翻攝自小紅書＠麗麗在目）

準備食材：白砂糖30g、低筋麵粉70g、蛋白50g、奶油50g、鮮奶油30g、喜歡的口味調味粉（巧克力、抹茶或咖啡等）適量

Step1：將奶油放於室溫軟化後加入細砂糖並打發。

Step2：加入鮮奶油、低筋麵粉、口味調味粉並均勻攪拌。

Step3：拿另一個盆子將蛋白分三次加入砂糖且打發至彎鉤狀。

Step4：將餅乾模具放置於烘焙紙上並將麵糊鋪平在模具裡。

Step5：將烤箱預熱，並送進烤箱以180度烤6分鐘餅乾的部分就完成囉。

Step6：夾心的部分將白巧克力餡先隔水加熱融化並倒入鋪於烤盤上。

Step7：冷凍15分鐘後取出切塊做成夾心，夾心的部分就完成囉。

Step8：最後只要把夾心放入餅乾內，超仿真的白色戀人就完成了。

＃湯姆貓與傑利鼠的乳酪蛋糕

▲湯姆貓與傑利鼠的乳酪蛋糕（圖／翻攝自小紅書＠走路帶風的Athna，下同）

準備食材：奶油餅乾碎屑60g、起司290g、吉利丁片9g、糖95g、優格30g、奶酪65g、牛奶60g、半打發鮮奶油207g、些許無鹽奶油

Step1：將餅乾碎屑加入無鹽奶油和40g起司並攪拌均勻。

Step2：倒入模具中並壓平後放入冰箱冷凍，餅乾底的部分就完成囉。

Step3：將吉利丁片泡水泡軟。

Step4：將50g起司與30g糖拌勻且加入30g優格再次攪拌均勻。

Step5：將3g吉利丁微波至稍微融化後加入並攪拌均勻。

Step6：加入7g半打發的鮮奶油且拌勻，再倒入模具中冷凍1小時，優格起司的部分就完成囉。

Step7：將起司加入65g奶酪、65g糖以及200g牛奶並攪拌均勻。

Step8：送入微波爐加熱約20秒後加入6g已經泡軟且融化的吉利丁片並攪拌均勻。

Step9：倒入200g半打發的鮮奶油並攪拌均勻，奶酪起司的部分就完成囉。

（將所有材料組裝）

Step1：將一半的奶酪起司放入模具內並冷凍25分鐘。

Step2：凍完後放入已經脫好膜的優格起司蛋糕，加入剩餘一半的奶酪起司。

Step3：將其抹平後冷凍3.5小時左右，凍完後稍微修飾邊緣。

Step4：最後用泡過熱水的小湯匙稍微壓出喜歡的洞洞就完成囉。

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