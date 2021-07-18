星・變美／53歲伊能靜愛美不怕累！夏季堅持泡澡、眼白也要護理

▲伊能靜把美麗當作一生的志業。（圖／翻攝小紅書/伊能靜、微博/伊能靜，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

53歲伊能靜駐顏有術，她的凍齡外貌每每都是討論話題，日前他在小紅書分享，外人總說她用錢堆砌美麗，她大方承認：「我曾經努力讓家人過好日子，現在我能回過頭來照顧自己、寵愛自己，我一定要把自己養的如花似玉。女人一定要好好愛自己，你給自己時間的，時間一定會回報你。」

無懼媒體、網友們總說她素顏崩壞，她倒是每次現身都「美麗反擊」，為了維持狀態她真的很努力，不僅是中藥調理，天天內服保養，每天只喝大量溫水，幾乎不喝冰飲，重量訓練，夏天也堅持泡藥澡，喜歡出汗，保持體溫，能不吹冷氣就不吹，泡澡後也絕不再吃東西。

她提到全身上下最自豪的是頭髮，很少染、不燙，定期會去沙龍洗髮，專能幫忙把頭皮清潔徹底，定期做SPA刺激生髮，因為髮質細，吹起來造型就能感覺髮量。

飲食方面，因每年定期檢查身體，有營養管理，料理偏向低溫烘焙，選擇健康的油、粗糧，盡量避免精緻澱粉，不過有時和孩子外食，還是會破例吃吃喝喝，現在執行低糖飲食，養成不易胖的體質。

其他像是美齒保養，維持半年洗一次牙，睡前會沖牙、使用電動牙刷和牙線，早晨會加碼使用無酒精漱口水。她提到眼白保持潔淨也很重要，首先眼周循環要好，鼻子過敏一定要調整，過敏原食物一定要少碰，有人說這樣好累，活得沒樂趣，但她笑說：「但我的樂趣就是變美啊！」

她坦承私下當然也會用美顏相機，但上綜藝節目時，真實狀況是騙不了人的，她也向對他人容貌有極大反應的人喊話：「別人的樣子傷害不了你，不需要生氣或者是嘲諷，不管是天然還是後天養成美女，臉不是你的，不用酸或是發怒，每個人都有追求美的權利。」

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