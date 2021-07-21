fb ig video ETtoday search mobile

迪士尼公主與反派系列擺飾絕美！龍貓搖身變成「西瓜鑰匙圈」超療癒

>

編輯／ChiNg

對於一成不變的生活最好的良藥就是療癒小物，每當玩具品牌或卡通聯名推出各種可愛的公仔與擺飾時都會引起熱烈迴響，放置於房間內、書桌上或是辦公桌都能給予治癒，下面推薦三款各年齡層都無法抗拒的精緻卡通擺設，趕快手刀帶回家吧。

＃迪士尼公主系列

▲▼ 迪士尼公主系列。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp）

▲迪士尼公主、反派擺飾。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp，下同）

近日日本迪士尼一口氣推出數十款公主主題的擺設，無論是白雪公主、小美人魚還是灰姑娘通通搖身變成了化妝鏡、水晶球以及首飾盒等，全系列每一款做工都非常細緻且精美，把動畫裡所有細節神還原，打造出一個個絕美又夢幻的單品，無論何者放在房間裡都宮廷味飄香、彷彿自己就是公主本人。

▲▼ 迪士尼公主系列。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp）

說到公主系列當然少不了反派角色們，很多人害怕的壞巫婆、烏蘇拉以及黑魔女也都來參一咖，暗黑系的他們一出場總有著濃濃的殺氣以及神秘，就連黑魔女身旁那隻黑鳥也生動做了出來，迪士尼粉們絕對別錯過這系列單品，不管是收藏還是送禮都非常實用。

▲▼ 迪士尼公主系列。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp）

▲▼ 迪士尼公主系列。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp）

＃龍貓蔬果系列

同樣宮崎駿系列之中的經典作《龍貓》也擁有大票粉絲，無論過了多久只要推出相關周邊商品粉絲都買單，而這次橡子共和國將龍貓創意包裝成蔬果造型，打造出看起來美味可口的療癒小龍貓，全系列一口氣推出了五款造型小公仔還有一款隱藏版等你來搜集。

▲▼蔬果龍貓。（圖／翻攝自donguri-sora.com）

▲龍貓蔬果公仔太可愛。（圖／翻攝自donguri-sora.com，下同）

看到這麼可愛的蔬果公仔很難讓人不心動吧，無論是西瓜款、番茄款還是生菜款應有盡有、軟萌指數爆表，讓你絕對無法抗拒好想整組全部帶回家；除此之外此系列也推出了西瓜造型的龍貓鑰匙圈，這款光看就讓人少女心大爆發，身為吉卜力的鐵粉不買絕對捶心。

▲▼蔬果龍貓。（圖／翻攝自donguri-sora.com）

＃蠟筆小新日常系列

調皮搗蛋的小新也非常照顧粉絲，玩具品牌公司52TOYS推出了「蠟筆小新日常系列盲抽」以野原一家的生活為題打造出這款可愛度爆表的公仔，此系列共有七款，無論是賴床小新、發燒臉頰通紅的小新還是偷吃零食被爸爸抓到的小新，每一款都超級逼真彷彿小新本人直接從卡通裡走出來一樣。

而其中照顧妹妹的好哥哥小新還能看到同樣萌翻天的小葵，兄妹倆一起玩布偶的天真模樣簡直是太療癒、讓人毫無抵抗力；除此之外還有一款隱藏版就是偷擦媽媽口紅的小新加上正在嬉鬧的小葵與小白，三個願望一次滿足這款買到絕對賺到。

►迪士尼公主「時裝秀」教你穿搭！愛麗兒海灘風太美、貝兒性感鎖骨顯露

►迪士尼控選邊站！貝兒玫瑰抱枕PK巨大烏蘇拉　你最想抱哪個？

關鍵字：

龍貓, 吉卜力, 宮崎駿, 迪士尼, 迪士尼公主, 迪士尼反派, 蠟筆小新

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

ET Fashion

推薦閱讀

COACH官網逛起來！盤點「萬元有找」包款、配件　首購打折好想買爆

COACH官網逛起來！盤點「萬元有找」包款、配件　首購打折好想買爆

下半年「閃婚機率」最大星座TOP 3　獅子終於定下來、第一名為愛婚頭

下半年「閃婚機率」最大星座TOP 3　獅子終於定下來、第一名為愛婚頭

注意！6個「洗臉壞習慣」超傷肌，再貴保養品也救不回

注意！6個「洗臉壞習慣」超傷肌，再貴保養品也救不回

星巴克「小熊甜筒杯」Ｑ萌外型被瘋搶！　餅乾造型陶瓷杯質感極好 創業家戴ZENITH鑽錶自信爆棚！　彩色錶帶隨心換 Jennie戴Lisa假髮？罕見短髮造型風格差超多　網友評價很兩極 歐陽娜娜剪了短髮挨批「狗啃」！超低胸甜美感驟減　網：不適合 85度C開賣天竺鼠車車「神還原」　Mister Donut藍藍咖波好療癒 「人生停滯不前」的4種跡象：與朋友的話題、抱怨的事都是關鍵 8款「精品皮鞋」一雙可以穿很久！LV經典老花、Burberry格紋燒到不行

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面