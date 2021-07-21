迪士尼公主與反派系列擺飾絕美！龍貓搖身變成「西瓜鑰匙圈」超療癒

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對於一成不變的生活最好的良藥就是療癒小物，每當玩具品牌或卡通聯名推出各種可愛的公仔與擺飾時都會引起熱烈迴響，放置於房間內、書桌上或是辦公桌都能給予治癒，下面推薦三款各年齡層都無法抗拒的精緻卡通擺設，趕快手刀帶回家吧。

＃迪士尼公主系列

▲迪士尼公主、反派擺飾。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp，下同）

近日日本迪士尼一口氣推出數十款公主主題的擺設，無論是白雪公主、小美人魚還是灰姑娘通通搖身變成了化妝鏡、水晶球以及首飾盒等，全系列每一款做工都非常細緻且精美，把動畫裡所有細節神還原，打造出一個個絕美又夢幻的單品，無論何者放在房間裡都宮廷味飄香、彷彿自己就是公主本人。

說到公主系列當然少不了反派角色們，很多人害怕的壞巫婆、烏蘇拉以及黑魔女也都來參一咖，暗黑系的他們一出場總有著濃濃的殺氣以及神秘，就連黑魔女身旁那隻黑鳥也生動做了出來，迪士尼粉們絕對別錯過這系列單品，不管是收藏還是送禮都非常實用。

＃龍貓蔬果系列

同樣宮崎駿系列之中的經典作《龍貓》也擁有大票粉絲，無論過了多久只要推出相關周邊商品粉絲都買單，而這次橡子共和國將龍貓創意包裝成蔬果造型，打造出看起來美味可口的療癒小龍貓，全系列一口氣推出了五款造型小公仔還有一款隱藏版等你來搜集。

▲龍貓蔬果公仔太可愛。（圖／翻攝自donguri-sora.com，下同）

看到這麼可愛的蔬果公仔很難讓人不心動吧，無論是西瓜款、番茄款還是生菜款應有盡有、軟萌指數爆表，讓你絕對無法抗拒好想整組全部帶回家；除此之外此系列也推出了西瓜造型的龍貓鑰匙圈，這款光看就讓人少女心大爆發，身為吉卜力的鐵粉不買絕對捶心。

＃蠟筆小新日常系列

調皮搗蛋的小新也非常照顧粉絲，玩具品牌公司52TOYS推出了「蠟筆小新日常系列盲抽」以野原一家的生活為題打造出這款可愛度爆表的公仔，此系列共有七款，無論是賴床小新、發燒臉頰通紅的小新還是偷吃零食被爸爸抓到的小新，每一款都超級逼真彷彿小新本人直接從卡通裡走出來一樣。

而其中照顧妹妹的好哥哥小新還能看到同樣萌翻天的小葵，兄妹倆一起玩布偶的天真模樣簡直是太療癒、讓人毫無抵抗力；除此之外還有一款隱藏版就是偷擦媽媽口紅的小新加上正在嬉鬧的小葵與小白，三個願望一次滿足這款買到絕對賺到。

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