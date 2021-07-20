MAMAMOO隊長頌樂川字腹肌太驚人！全日菜單曝光「一睡醒就吃」

記者王蓁蓁 / 台北報導

南韓女團MAMAMOO隊長頌樂惹火的緊實身材總是矚目焦點，近日她在IG曬出一組「炫腹」照，更是掀起話題熱議，驚人的川字腹肌加上零贅肉S曲線，令女孩們超羨慕。斜槓當起Youtuber的頌樂，除了先前在平台分享的「水果減肥法」，近期她再度曝光「一日瘦身菜單＋居家運動法」，大方公開日常身材管理秘訣。

起床時：先吃半顆蘋果







睡醒時、吃早餐前，先吃半顆富含纖維的蘋果，幫助一整天的吸收與消化。

早餐：牛里肌、生菜、紅蘿蔔、豆飯、杏仁蛋白飲

間隔30分鐘後才能吃早餐，進行身材管理時不可缺少的就是蛋白質，但天天吃雞胸肉吃到好膩！這時頌樂建議大家選擇蛋白質含量更高、脂肪相對較低的牛里肌作為替代主餐，並且搭配生菜一起享用，再加上澱粉，瘦身的效果會更好。

早餐後30分鐘：補充各種保健食品

保健食品依每個人日常所需選擇即可，適合服用的時間也依種類而有所不同，在對的時間吃功效加倍，因此食用前還是要做足功課，而頌樂則是趁機在吃藥時間補充了一整罐水。

早餐後1小時：運動2小時

因應疫情，居家成了常態，頌樂完美示範運用家中空間的居家運動法，不少沒空去健身房的女孩們也可以get起來。

運動中間：飲用乳清蛋白

頌樂在吃第二餐之前追加了一杯乳清蛋白，補足之前吃不夠的蛋白質。

持續運動：腹肌運動x1000、有氧運動30分鐘

名品腹肌的養成術果然令人不容小覷，補充完蛋白質之後，頌樂馬上就開始1000下的腹肌運動，驚人的運動量讓她直接大喊：「腹肌掛了！」接著再用30分鐘的腳踏車有氧來為整體運動作收尾。

中餐：南瓜、豆腐、章魚、海帶、紅蘿蔔、芝麻葉

運動完休息一下，迎來第二餐，澱粉就用南瓜來代替米飯，以氣炸鍋料理製作，豆腐則作為蛋白質攝取，另外還有水煮章魚及蔬菜，營養均衡吸收。

飯後：散步2小時

經歷3小時的運動，頌樂吃飽飯後也不偷懶，趁著帶寵物出門晃晃的時光，順勢也散步了兩小時當作消食運動。

晚餐：6顆雞蛋、紅蘿蔔、優格＋藍莓、杏仁蛋白飲

一天的最後一餐，頌樂以負擔比較低的水煮蛋、以及幫助消化的優格做為主餐，甜甜的藍莓與蜂蜜令人心情愉悅，維持健康之餘也十分美味。



► Lisa霸氣長直髮摻淡金色！甩甜美當冷豔貓女 緊身開衩直逼腿根

►貝克漢結婚22周年甜曬「歷年情侶裝」 驚人葡萄紫「靠臉蛋駕馭」