這個包有夏天的味道！古銅色史努比把夏威夷外帶給你　熊大包超Q萌

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疫情期間讓許多人懷念夏天的大海與沙灘，無法出門親自欣賞也沒關係各品牌直接把夏季送到你家！下面推薦四款今夏必收的卡通聯名包款，無論是角色人物造型還是簡約實用帆布袋通通都有，讓你就算只是出門買菜也能把徐風與暖陽背在身上。

＃曬黑史努比帆布袋

不能出國沒關係，史努比直接幫你外帶夏威夷！深受粉絲喜愛的PEANUTS將原屬夏威夷限定的SURF’S UP PEANUTS系列於日本上市，讓台灣朋友們更容易找到代購購入，此系列的特色在於原本潔白的史努比經過夏威夷熾烈太陽的洗禮，之後變成了古銅色的模樣，不但夏天的味道十足也具有很濃厚的島國情懷，簡直是最富有度假風的帆布袋，粉絲絕對不能錯過這難得可見的古銅色史努比。

▲曬黑史努比帆布袋（圖／翻攝自hopely.jp）

＃立體史努比帆布袋

喜歡史努比同樣不能錯過這款與日本文具品牌KAMIO JAPAN攜手聯名的「立體史努比帆布袋」有別於一般帆布袋僅是印上圖樣，這款帆布袋直接在背帶的部分加上了史努比以及糊塗塌客軟萌的模樣，背在身上就好像他們趴在你肩膀上一樣未免也太可愛！此系列一口氣推出三種顏色，分別為灰色、米色以及海軍藍且各自有著不同的圖樣，不管哪一款都讓人看了好心動好想通通帶回家。

▲立體史努比帆布袋（圖／翻攝自snoopy.co.jp）

＃LINE FRIENDS造型小包

另外，超人氣的LINE FRIENDS在我們的生活中簡直是無所不在，時常與各種家電、日用品甚至是3C周邊聯名推出許多可愛的系列單品，而這次則是攜手與義大利品牌FURLA打造角色大頭造型的小包，與以往不同的是這次不僅僅是呈現熊大與兔兔的圖樣印花，而是直接以他們的大頭做成超萌的圓形小背包，讓人看了少女心大爆炸。

▲LINE FRIENDS造型小包（圖／翻攝自小紅書，下同）

本身就相當可愛撩人的熊大與兔兔被做成了斜背包後更顯活潑與年輕，背在身上肯定一秒減齡直接年輕十歲都不是問題，這款造型小包根本老少通吃，不管是媽媽還是姊姊妹妹肯定都難以抗拒，無論是出去玩還是上班都非常適合，既俏皮又不顯幼稚。

＃嚕嚕咪造型包

若喜歡角色大頭包的話也可以參考這款由潮流品牌STAYREAL與芬蘭的MOOMIN合作推出的「嚕嚕米系列角色造型包」以快樂哲學為理念，打造出這款既溫馨又充滿童年回憶的療癒系聯名代表，全系列一口氣推出多款單品，包含手繪風的服飾、配件等，而其中最引人注目的便是包款的部分。

包款共有角色造型包以及印花帆布包兩種款式，皆以簡約的配色與圖樣設計而成，同時亦不失活潑的韻味，無論是小不點還是嚕嚕米本人皆萌度破表，神還原了動畫裡的模樣，背著這樣的可愛小包走在路上肯定吸睛，還能有快樂又放鬆的心情，喜歡的人千萬不要錯過。

▲嚕嚕咪造型包（圖／翻攝自store.istayreal.com）

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