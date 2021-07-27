最浪漫的七夕系列來了！LV立體心形包爆擊少女心　GUCCI蘋果T恤情侶必買

記者王蓁蓁 / 台北報導

為了即將迎來的七夕情人節，各大品牌紛紛推出專屬系列，爆擊女孩們的心臟，透過將象徵戀愛的心形融入經典設計，打造出令人心動不已的夢幻膠囊系列，包括DIOR、LV、GUCCI、BVLGARI......存心讓人選擇障礙，快選出命定款傳給伴侶，今年情人節禮物就是「它」了！

LOUIS VUITTON

▲迪麗熱巴搶先演繹LV七夕情人節Fall In Love膠囊系列。（圖 / 翻攝微博＠路易威登）

超懂抓人眼球的LV為本次七夕情人節，特別打造出全新Fall In Love膠囊系列，並由迪麗熱巴搶先演繹，注入心形的LV標誌與草寫的LOUIS VUITTON字樣，以彷彿口紅塗鴉的方式，繪製在多款七夕限定單品上，最惹人注目的心形輪廓包包，完美呼應了對愛情的浪漫宣告，不論是經典老花還是低調的粉嫩壓花，都讓人超想入手。

GUCCI

▲GUCCI七夕情人節「Les Pommes」膠囊系列以綴滿愛心的蘋果印花為主題。（圖 / 品牌提供）

GUCCI再度以甜美俏皮的蘋果印花作為主題，打造七夕情人節「Les Pommes」膠囊系列，亮眼的粉、紅、白、黃色交織點點愛心呈現在蘋果圖樣上，營造充滿活力的戀愛氛圍，並且一口氣全躍上系列服飾、包款、以及球鞋，GUCCI招牌的LogoＴ恤中央大大的雙Ｇ蘋果愛心簡直太浪漫，很適合熱戀中的情侶購入穿成情侶T恤。

DIOR

▲DIOR本季DiorAmour膠囊系列結合充滿愛意的七夕情人節。（圖 / 品牌提供）

▲（左）Lady Dior micro 紅色愛心籐格紋小羊皮化妝箱 NT$94,000 ; （右）Lady Dior 黑色愛心籐格紋小羊皮中型提包與愛心琺琅吊飾 NT$165,000。（圖 / 品牌提供）

DIOR本季DiorAmour膠囊系列結合充滿愛意的七夕情人節，包括Lady Dior、化妝包、Dior Caro等經典夯包都被注入Q到不行的心形圖騰，少女心瞬間噴發，系列更是大玩紅、白、黑配色，並以來自世界各地的童話故事作為靈感，其中綴滿紅心的棋盤格紋服飾，讓人有種掉入愛麗絲夢遊仙境錯覺，而時尚迷們最關注的小皮件也有可愛的立體心形小袋，搭配洋溢著熱情的鮮紅色系，簡直要人荷包失守。

BVLGARI

▲BVLGARI Serpenti Forever Maxi Chain紅鶴粉色小羊皮手提肩背包套組，NT$124,000。（圖 / 品牌提供）

▲BVLGARI Serpenti Forever Maxi Chain象牙蛋白石色小羊皮手提肩背包套組，NT$117,000。（圖 / 品牌提供）

每到情人節就令人十分期待的BVLGARI特別套組，此次也再度驚艷時尚迷們，BVLGARI Serpenti Forever系列七夕專屬打造兩組款式，皆內含小巧可愛的雙色心形零錢包吊飾與愛心圖騰絲巾，可隨心裝飾包包，增添包款豐富度。粉紅控可以選擇這款紅鶴粉手提肩背包，經典的奢金蛇首扣上粉、白色的漸層寶石呼應包身，彷彿灑落在包包內的愛心印花同樣令人心動不已，另外也有優雅白色可供選擇，雖然少了手提帶，但開放式的夾層也令包包更加寬敞好裝。

CELINE

▲CELINE 凱旋門心形耳環，NT$19,500。（圖 / 品牌提供）

▲CELINE 凱旋門心形項鍊，NT$21,500。（圖 / 品牌提供）

優雅又不失復古韻味的TRIOMPHE凱旋門老花單品，在「帶貨女王」Lisa的加持下，一躍成為時下女孩們的心頭好，近期CELIN更是融入心形元素，打造出低奢質感的金屬飾品，交織的愛心與凱旋門老花的耳環與項鍊，簡單就能爆擊少女心，為日常穿搭增添時髦感。

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