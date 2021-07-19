42歲秦嵐穿水果裝「露腿根」超邪惡！曬零贅肉身材　網：吃了防腐劑

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大陸女星秦嵐以清宮劇《延禧攻略》中的白月光富察皇后爆紅，有「最美皇后」之稱的她近日迎來42歲生日，只見她在IG上Po出一連串大嗑生日蛋糕的居家「睡衣照」，少女般的凍齡顏值更是令網友們狂讚「根本少女」、「保養太好」、「吃了防腐劑的顏值」，另一套水果印花服裝，更展露她一雙修長美腿，維持超好的驚人體態看不到絲毫贅肉。

▲秦嵐大曬「男友視角」慶祝42歲生日。（圖 / 翻攝IG@qinlan__717，以下同)

秦嵐慶祝生日之餘也不忘更新社群曬出美照寵粉，IG上她先以居家感十足的睡衣照，大方秀出一雙白皙美腿，偽素顏的清淡妝容仍不減魅力，歲月彷彿沒在她臉上留下任何痕跡，她更以各種「男友視角」擺拍，悄悄抹上臉的奶油展露出少女姿態。

▲秦嵐穿搭水果印花服裝甜美又逆齡。

緊接著秦嵐又以一套甜美的水果印花服裝出鏡，搭配逆齡臉蛋令粉絲們直呼「鄰家女孩」、「42歲我不信」，她隨意的盤腿坐在椅子上，更是讓視線直逼腿根，修長美腿在裙襬下瞬間一覽無遺，令人忍不住臉紅心跳，邪惡視角讓粉絲們直呼「請坐好」、「身材太逼人」、「根本18歲」。

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