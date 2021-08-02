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3招必學「牛仔褲穿搭法」讓妳不再是路人！宣美視覺詐欺拉出逆天長腿

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記者王蓁蓁 / 台北報導

萬年不敗的牛仔褲，是每季除了白T恤之外，衣櫃裡不可或缺的單品之一，雖然百搭卻也容易穿成毫無特色的「路人」，不過跟著Jennie、Rose、Jessica等韓國女星，好好掌握以下3點，就能讓牛仔褲變成大亮點，趕快筆記下來！

＃可鹽可甜混搭穿法

▲牛仔穿搭術 。（圖／翻攝IG）

▲牛仔穿搭術 。（圖／翻攝IG）

▲牛仔穿搭術 。（圖／翻攝IG）

▲Rose、Jessica都超愛的「洋裝＋牛仔褲」穿搭豐富了視覺層次。（圖 / 翻攝IG@roses_are_rosie、@jessica.syj）

近期Rose、Jessica都超愛的「洋裝＋牛仔褲」穿搭，在甜甜的碎花與百褶裙裝中混入率性感的丹寧，悄悄豐富了視覺層次，淺色系牛仔褲輕鬆營造出甜而不膩的夏日清爽造型，屬於大腿或臀部微肉的梨形身材女孩，也可以趁機運用洋裝修飾身材，並以窄身牛仔褲在視覺上達到顯瘦效果。

＃視覺拉長穿搭法

▲牛仔穿搭術 。（圖／翻攝IG）

▲Jessica將T恤紮進褲子巧妙曬出腰身．讓整體比例看起來更好。（圖 / 翻攝IG@jessica.syj）

▲牛仔穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲泫雅將牛仔長褲褲管塞入白靴，在視覺上達到延伸的效果。（圖 / 翻攝IG@hyunah_aa）

Jessica聰明選穿高腰丹寧長褲，將T恤紮進褲子巧妙曬出腰身．讓整體比例看起來更好，另外，泫雅更將牛仔長褲褲管塞入白靴，稍微合腿的靴子，沿著褲管在視覺上達到延伸的效果，瞬間營造出逆天長腿，而上半身的白T顯眼的Logo，讓簡約的造型中依舊吸睛。

▲牛仔穿搭術 。（圖／翻攝IG）

▲宣美帶點垂墜感的褲管加上厚底涼鞋，順勢拉長了腿部比例。（圖 / 翻攝IG@miyayeah）

宣美襯衫造型小心機只扣胸前幾顆鈕釦，搭配低腰的牛仔褲裝，只見她的性感腰身若隱若現，讓人忍不住臉紅心跳，帶點垂墜感的褲管加上厚底涼鞋，讓宣美整體透出復古韻味外，也順勢拉長了腿部比例，完美運用牛仔褲演繹「視覺詐欺穿搭」。


＃強調「螞蟻腰」穿搭法

▲牛仔穿搭術 。（圖／翻攝IG）

▲牛仔穿搭術 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie「上窄下寬」的穿法，強調出她傲人的螞蟻腰。（圖 / 翻攝IG@jennierubyjane）

Jennie穿上方領上衣剛好展露的鎖骨線條，能讓整體在視覺上看起來更加纖瘦，短版設計凸顯Jennie惹火的腰身曲線，搭配高腰丹寧寬褲「上窄下寬」的穿法，強調出Jennie傲人的螞蟻腰。

▲牛仔穿搭術 。（圖／翻攝IG）

▲牛仔穿搭術 。（圖／翻攝IG）

▲頌樂以傘狀的短板細肩帶小露性感耍辣。（圖 / 翻攝IG@solarkeem）

MAMAMOO隊長頌樂則是以傘狀的短板細肩帶小露性感耍辣，下半身搭微喇叭的丹寧褲裝，同樣展現出腰線比例，搭配露趾高跟鞋顯得更加俐落，夏日氣息立馬滿分。

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關鍵字：

牛仔, 穿搭, Jennie, 宣美, Rose, Jessic, 頌樂

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