Rosé撞衫陸女星贏慘了！「神改造」蝴蝶結裙　網：背影就秒殺

▲BLACKPINK人氣成員 Rosé（右）與大陸女星孟佳撞衫 。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／台北報導

韓女團BLACKPINK人氣成員 Rosé單曲獲得好成績，日前在IG釋出一系列美照慶祝，身穿鮮明的平口蝴蝶結裙裝展現傲人體態，或許是裙裝辨識度太高，大陸女歌手孟佳近日也巧合穿上同款，但表現力截然不同，因 Rosé將原本的長裙剪裁改短了，讓逆天曲線曝光，引發網友驚呼：「沒有對比沒有傷害」。

▲Rosé身穿英國設計師品牌Ashley Williams 2021春夏系列平口裙裝 。（圖／翻攝自IG）

Rosé日前身穿英國設計師品牌Ashley Williams 2021春夏系列平口裙裝，一頭亮眼金髮與精緻臉蛋相佐，散發如同洋娃娃般的夢幻氣息，隨著蓬裙立體剪裁向下走，遍佈鮮明的粉色蝴蝶結於其中，加上「上緊下寬」的裙襬修飾，將Rosé纖瘦身材襯托得十分巧妙，最後以厚底鞋收尾，彰顯強烈的造型感。

▲以女團miss A出道的大陸女歌手孟佳也穿著同款 。（圖／翻攝自IG）

▲該套裙裝原本就屬於長裙剪裁 。（圖／翻攝自IG）

其實該套裙裝原本就屬於長裙剪裁，但通過南韓造型師巧手，改成短裙款式，立刻擁有可愛氛圍，也將Rosé原本藏在裙下的大長腿完美呈現，因此多了吸睛亮點。

曾在南韓以女團miss A出道的大陸女歌手孟佳，近年來回歸大陸表現亮眼，這回換上Rosé同款裙裝拍攝時尚照，不改長裙設計，僅僅露出簡潔的肩頸線條，並以蕾絲頭紗遮住雙眸，試圖打造吸睛效果，但兩人撞衫的對比曝光後，引發網友熱烈討論，多數一面倒認為「Rosé駕馭力很強」、「造型師把裙子改短更美了」、「Rosé連背影都秒殺」。

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