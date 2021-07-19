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貝克漢兒子們平頭造型遭嗆模仿　老爸年輕時帥照曝光「果然太難超越」

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記者王則絲／台北報導

足球巨星貝克漢（David Beckham）和老婆維多莉亞（Victoria）這對神仙夫妻檔，加上三個兒子和一個女兒，一家六口通通顏值在線，常成為大家的焦點。近日貝克漢二兒子羅密歐（Romeo）與小兒子克魯茲（Cruz）正好剃了平頭造型，老爸貝克漢便找來兩人合照，一面曬帥兒、一面提醒他們：「別忘了誰在90年代就這麼做了。」表示兩位兒子的平頭都是在模仿爸爸！

▼貝克漢兒子平頭。（圖／翻攝自IG）

▲貝克漢於IG貼出與兒子們的平頭父子合照。（圖／翻攝自IG@davidbeckham）

貝克漢18歲二兒子羅密歐（Romeo Beckham）這兩個多月以來都是頂著金髮平頭，先前和爸爸貝克漢一起看歐洲盃比賽時，因兩人帥氣的造型瞬間成了觀眾席上的焦點；16歲小兒子克魯茲（Cruz Beckham）則也於近日剃了一顆短平頭，而且還染成了螢光粉紅色，造型相當搶眼。

▼貝克漢兒子平頭。（圖／翻攝自IG）

▲貝克與二兒子羅密歐先前一起到場看足球。（圖／翻攝自IG@romeobeckham）

看到兒子們的平頭髮型廣受民眾讚賞，老爸貝克漢不甘示弱，自己也把頭髮給剪短了，找來兩個兒子合照一張，並在IG寫上：「男孩們要記得誰在90年代就這麼做（平頭）了。」開玩笑表示兩個兒子就是在學他！笑翻一票網友們。

▼貝克漢兒子平頭。（圖／翻攝自IG）

▲貝克漢年輕時的平頭造型。（圖／翻攝自IG）

不過也的確，回味貝克漢過去曾留過的平頭造型，兒子們想超越果然是難上加難，當時貝克漢甚至還帶起了平頭的風潮，影響力非常驚人。雖然貝克漢今年已經46歲，但即使上了年紀也絲毫不減帥氣度，甚至更有男人味，只不過他年輕時的盛世美顏依然令人難以忘懷。

▼貝克漢兒子平頭。（圖／翻攝自IG）

▲貝克漢大兒子布魯克林（Brooklyn Beckham）也有剪過平頭髮型。（圖／翻攝自IG）

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關鍵字：

貝克漢, 貝克漢兒子, 羅密歐貝克漢, 克魯茲貝克漢, 平頭

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