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連錶殼都是綠色的！　RICHARD MILLE首創嵌入白色石英纖維玩雙色

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▲▼RICHARD MILLE,PP 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE RM 029利曼經典賽自動上鍊腕錶限量150只，約5,130,000元。（圖／提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

綠色錶當道，多數都在面盤與錶帶上呈現，但RICHARD MILLE直接在錶殼上秀，近日推出為利曼經典賽推出的第8只腕錶RM029利曼經典賽自動上鍊腕錶，即採用綠色Quartz TPT®石英纖維的打造前後錶圈，中層錶殼為整塊白色Quartz TPT®石英纖維，更特別是前錶圈上有利曼特有的白色雙條紋，是由白色Quartz TPT®石英纖維鑲嵌到綠色Quartz TPT®石英纖維錶圈上，是品牌第一次的創新嘗試。

▲▼RICHARD MILLE,PP 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE自2002年利曼經典賽成立以來，一直是合作夥伴。

RICHARD MILLE自2002年利曼經典賽成立以來，一直是官方合作夥伴，此項比賽將於明年回歸，品牌搶先發布限量150只的RM 029利曼經典賽自動上鍊腕錶，不僅以正流行且彰顯賽事標誌的綠白配色錶殼向賽事致敬，2時位置設有藍色箭頭指示的24小時顯示，也凸顯這項從下午4點開始進行24小時接力的比賽。

▲▼RICHARD MILLE,PP 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE RM 029利曼經典賽自動上鍊腕錶的錶殼材質是Quartz TPT®石英纖維。

▲▼RICHARD MILLE,PP 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE RM 029利曼經典賽自動上鍊腕錶的錶背顯露RMAS7鏤空機芯。

「錶王」PP（Patek Philippe）今年也推出不少綠色錶款，包括最熱門的NAUTILUS金鷹系列，發布橄欖綠面盤的NAUTILUS REF.5711/1A腕錶，且同時推出錶框鑲嵌梯鑽的精鋼錶REF.5711/1300A腕錶，愛錶成痴的潘瑋柏第一時間已戴上手。

▲▼RICHARD MILLE,PP 。（圖／公關照）

▲PP錶圈鑲梯鑽的NAUTILUS REF.5711/1300A腕錶，約2,760,000元。（圖／PP提供）

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關鍵字：

RICHARD MILLE, PP, Patek Philippe, 百達翡麗, 錶王

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