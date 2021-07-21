fb ig video ETtoday search mobile

3種「向上溝通」加薪法！觀察主管強項弱點、截長補短是升遷關鍵

>

根據統計，美國人每個月平均花15個小時抱怨老闆，更有88%的人曾因「與老闆不合」而離職，各位職場人可以自我檢視一下，一天當中會抱怨老闆、上司幾次呢？其實，有時候我們不是真的不滿上級，而是因為立場不同，不懂換位思考而產生誤解。下列編輯整理了3個幫助你「向上溝通」的方法，學起來可以幫助你搞定職場人際關係，也有助於職涯發展哦！

向上溝通加薪法1：瞭解主管喜好

▲3個幫助你「向上溝通」的方法（圖／pixabay，下同）

向上溝通加薪法第1點即是主動「瞭解主管喜好」，知道主管的習性好惡、人際風格、工作需求，有助於你誤踩地雷，合作順利。幾次下來，相信主管也會發現你們之間的默契，有助於提高彼此的信任感，下次再有其它機會主管自然而然會先想起你！剛開始肯定都需要些時日磨合，若你願意先收起抱怨、偏見，嘗試瞭解主管的立場，相信你在職場上的發展會比別人來得快又好。

向上溝通加薪法2：維護主管的權益

有時透過換位思考，我們可以比較理解老闆、主管的行為模式，或是做出某項的決定、政策背後的考量，向上溝通加薪法第2點為「維護主管的權益」，當你瞭解主管的強項弱點之後，你不該只是效仿優點或抨擊缺點，而是「截長補短」讓主管依賴於你。

其中作法可包括：適時替主管解圍、必要時幫忙主管說話，保住他的尊嚴、替主管建立上與下的良好溝通平台，當主管對你愈加信任，日後有加薪、升遷機會肯定少不了你。

向上溝通加薪法3：影響主管的決策 

向上溝通加薪法第3點是「影響主管的決策」，當你贏得老闆或主管的青睞時，你同時也會擁有一定的說話份量，甚至影響上司的想法及決策，若想要達成這個目標，首先你得時刻抱持著「以整體組織利益為優先」，讓上司知道你不只是阿諛奉承，而是真心為公司考量，事情交辦給你，可以放心。

以上3個幫助你「向上溝通」的方法，不管是職場新人還是老鳥都值得一學，若能多加認識上司的領導風格，或者嘗試與老闆、主管建立良好關係等，不但可以避免犯錯、誤解，像是加薪、升遷這種關鍵時刻，對方也比較容易想起你哦！

若想知道更多如何成為主管眼中炙手可熱的明星人才，可參考《金蘋果在銀網子裡：信任崩解年代的精準說服》一書，如果你對於變成企業所需人才還需具備哪些特質＆條件有其他想法的話，也歡迎加入職場人社團或追蹤職場人Instagram互相交流哦！

 Source：《金蘋果在銀網子裡：信任崩解年代的精準說服》

【延伸閱讀】

職場新手必知13個「好上司」特質，初入工作就跟對人生導師！

職場小白須避開10種地雷問題，伸手牌、沒有關鍵字的提問超扣分！

本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

關鍵字：

Workworks職場人, 工作, 職場, 加薪

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

ET Fashion

推薦閱讀

阿湯哥高顏值千金長大了！「深U背心露纖腰」近照網看呆：仙女

阿湯哥高顏值千金長大了！「深U背心露纖腰」近照網看呆：仙女

網狂點頭「訊息堆積狂」星座Top 3！　摩羯不秒回、冠軍根本懶癌發作

網狂點頭「訊息堆積狂」星座Top 3！　摩羯不秒回、冠軍根本懶癌發作

別用熱水洗！醫師傳授「清洗內褲3步驟」，好多女生都做錯

別用熱水洗！醫師傳授「清洗內褲3步驟」，好多女生都做錯

星巴克「小熊甜筒杯」Ｑ萌外型被瘋搶！　餅乾造型陶瓷杯質感極好 下半年「閃婚機率」最大星座TOP 3　獅子終於定下來、第一名為愛婚頭 COACH官網逛起來！盤點「萬元有找」包款、配件　首購打折好想買爆 注意！6個「洗臉壞習慣」超傷肌，再貴保養品也救不回 「4星座」看似無害其實超聰明　牡羊不屑耍心機、處女擅長偽裝 《九尾狐》惠利「全身透視裝」難得耍性感！　超大反差女人味爆棚 Jennie戴Lisa假髮？罕見短髮造型風格差超多　網友評價很兩極

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面