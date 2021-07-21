3種「向上溝通」加薪法！觀察主管強項弱點、截長補短是升遷關鍵

根據統計，美國人每個月平均花15個小時抱怨老闆，更有88%的人曾因「與老闆不合」而離職，各位職場人可以自我檢視一下，一天當中會抱怨老闆、上司幾次呢？其實，有時候我們不是真的不滿上級，而是因為立場不同，不懂換位思考而產生誤解。下列編輯整理了3個幫助你「向上溝通」的方法，學起來可以幫助你搞定職場人際關係，也有助於職涯發展哦！

向上溝通加薪法1：瞭解主管喜好

▲3個幫助你「向上溝通」的方法（圖／pixabay，下同）



向上溝通加薪法第1點即是主動「瞭解主管喜好」，知道主管的習性好惡、人際風格、工作需求，有助於你誤踩地雷，合作順利。幾次下來，相信主管也會發現你們之間的默契，有助於提高彼此的信任感，下次再有其它機會主管自然而然會先想起你！剛開始肯定都需要些時日磨合，若你願意先收起抱怨、偏見，嘗試瞭解主管的立場，相信你在職場上的發展會比別人來得快又好。

向上溝通加薪法2：維護主管的權益

有時透過換位思考，我們可以比較理解老闆、主管的行為模式，或是做出某項的決定、政策背後的考量，向上溝通加薪法第2點為「維護主管的權益」，當你瞭解主管的強項弱點之後，你不該只是效仿優點或抨擊缺點，而是「截長補短」讓主管依賴於你。

其中作法可包括：適時替主管解圍、必要時幫忙主管說話，保住他的尊嚴、替主管建立上與下的良好溝通平台，當主管對你愈加信任，日後有加薪、升遷機會肯定少不了你。

向上溝通加薪法3：影響主管的決策

向上溝通加薪法第3點是「影響主管的決策」，當你贏得老闆或主管的青睞時，你同時也會擁有一定的說話份量，甚至影響上司的想法及決策，若想要達成這個目標，首先你得時刻抱持著「以整體組織利益為優先」，讓上司知道你不只是阿諛奉承，而是真心為公司考量，事情交辦給你，可以放心。

以上3個幫助你「向上溝通」的方法，不管是職場新人還是老鳥都值得一學，若能多加認識上司的領導風格，或者嘗試與老闆、主管建立良好關係等，不但可以避免犯錯、誤解，像是加薪、升遷這種關鍵時刻，對方也比較容易想起你哦！

若想知道更多如何成為主管眼中炙手可熱的明星人才，可參考《金蘋果在銀網子裡：信任崩解年代的精準說服》一書，如果你對於變成企業所需人才還需具備哪些特質＆條件有其他想法的話，也歡迎加入職場人社團或追蹤職場人Instagram互相交流哦！

Source：《金蘋果在銀網子裡：信任崩解年代的精準說服》

【延伸閱讀】

職場新手必知13個「好上司」特質，初入工作就跟對人生導師！

職場小白須避開10種地雷問題，伸手牌、沒有關鍵字的提問超扣分！



本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網或官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！