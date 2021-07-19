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上班族最容易中的聊天地雷TOP 6　兩招快速收拾「失言爛攤子」

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言語是連接與人關係的第一步，同時「話」說得好不好也會決定未來彼此的關係，尤其在職場上我們更該謹慎、拿捏分寸，這次整理了「上班族最容易說錯的話Top6」，以及該如何快速收拾說話爛攤子的技巧，想要職場人際無往不利就要避免！

職場人聊天地雷Top6：習慣性髒話 

▲上班族最容易說錯的話。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay，下同）

根據《三言兩語，把話說到心坎裡！》一書指出，職場人最容易說錯的話第6名為「髒話」，你肯定遇過某些人說話喜歡用髒話作為開頭、當結尾，亦或是和朋友聊天時常會用髒話來加強情緒，久而久之變成習慣，就容易在職場上脫口而出，假設今天恰好又是面對上司、客戶，或者剛好在會議中等重要場合，你的形象肯定大打折扣！

職場人聊天地雷Top5：觸及對方的自尊

職場人最容易說錯的話第5名即是「觸及對方的自尊」，職場上難免會有比較，尤其對方和你又是同個職級時，你們的關係也許是相助相長的同事，也可能是相互競爭的對手，最自保的方式就是別說出會讓對方覺得矮你一階的話，例如：分享自己在職場上的厲害事蹟、提及自己被上司誇獎、升遷加薪時還到處張揚等，這些即使不是與你競爭的當事人，看在眼裡也會覺得不討喜！

職場人聊天地雷Top4：錯誤的時間點

第4名則是「錯誤的時間點」也就是在不該開口的情況下說話，若此時說出來的話又是錯誤的，不僅得罪了人也會讓影響自己在職場的發展（例如：被討厭、排擠、抹黑......）。如果不知道什麼時間該說什麼話，最保守的方式就是不要開口，除非對方指名你回答，當然你的回答內容也要合時宜，什麼場合說什麼話比較不會失誤。 

職場人聊天地雷Top3：稱謂不當

第3名職場人說話最常犯的錯就是「稱謂不當」，也許你想要拉近與對方的親密度，或是私底下你們本來就是朋友關係，但在職場裡就應該公事公辦，對方是什麼職位就應該給予適當的稱謂及尊重，尤其是面對老闆、上司時，儘管你們私底下再熟，在公司裡也要懂得轉換成相對應的角色來相處。

職場人聊天地雷Top2：用詞不當

職場裡最容易說錯的話第2名為「用詞不當」，職場上有很多誤會都是來自言語，通常會說錯話的人很大一部分其實也是來自日常的說話習慣，你以為只是稀鬆平常地聊天，但別人聽起來卻另有別意。日常可以多觀察公司裡大家是怎麼互動的、彼此的角色為何，開口前先稍微思考一下對方的身份、言語的邏輯、用詞是否合宜，多加練習日後就會變成習慣的。

職場人聊天地雷Top1：壞話

而職場人最常踩到的聊天地雷第1名即是「壞話」，包含背地裡談論上司的私事、同事的八卦、後輩和公司的壞話等，說出去的話就如同覆水難收，你也無法保證對方會不會再傳出去，最好的方式是完全不說，若只是想說明自己的心得或看法的話建議可多用「中立」字眼表達。

#說錯話時「即時圓場」還有救！

 

上述上班族最容易說錯的話Top6，各位職場人是否也曾經犯過呢？其實容易失言的人往往都是因為個性過於急躁、欠缺思考，而聽者通常都會有意地將其多做解釋，我們無法控制他人怎麼想，只能盡可能地避免自己說錯話。若意識到自己不小心失言的話，最好的辦法就是馬上「圓場」，千萬不要愣住或換個話題帶過，因為別人可能已走心！

而圓場最直接的方式就是「承認自己的錯誤，給予合宜的解釋」，例如：「不好意思，剛剛我說的＿＿表達得不好，我不是＿＿意思，而是想說＿＿。」、「抱歉！我有點口拙，剛剛說話用詞不當，我是想說＿＿。」即時的道歉和解釋有助於接二連三的誤會，各位職場人趕緊筆記起來！

想要學習更多「快速收拾說話爛攤子的技巧」的人，編輯推薦《三言兩語，把話說到心坎裡！》一書，裡面的「心理對話法」都是來自48個心理學原理及實際案例結合，從情境裡學習更有效！

Source：《三言兩語，把話說到心坎裡！》

 

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關鍵字：

Workworks職場人, 職場, 地雷, 聊天

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