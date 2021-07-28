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12位「90後」美顏長腿男神陣容！肖戰簡直是童顏少年、楊冪捧紅他

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上次寫過95後的鮮肉男星們，這次換90-94年生的這個區間，帥氣與可愛兼具的陸劇男星們，憑藉盛世美顏駕馭各種少年感角色，演校園劇可愛又合理，換上西裝演起總裁也是有模有樣，這篇也是以陸劇常見的男星為主，畢竟中國男星真的太多，一篇真的介紹不完啊！

1.徐開騁

▲徐開騁。（圖／徐開騁＠微博）

1990年出生的徐開騁，2013年就出道了，還是台灣男星明道旗下的藝人，默默耕耘的他其實演過很多戲的配角《明若曉溪》、《無法擁抱的你》、《結愛·千歲大人的初戀》等劇都有他的身影，直到2019年才因為《奈何BOSS要娶我》而爆紅，開開會唱歌又會跳舞，多才多藝也很厲害，開開還有好多待播劇在排隊，可以繼續關注他啦！

2.李現

▲李現（圖／李現ing＠微博）

1991年生的李現，跟楊紫是大學同學，2011年就出道的他，前期發展不是很順利，到2016年才開始在《法醫秦明》、《河神》、《南方有喬木》中開始得到大量的關注，2019年更因為《親愛的，熱愛的》而爆紅，李現也有多部電影作品，喜歡現男友的人可以去看看啦！

3.肖戰

▲肖戰（圖／肖戰工作室＠微博）

1991年生的肖戰，因為選秀節目《燃燒吧少年》被大家認識，2016年以X玖少年團正式出道，同時也開始接觸演戲，2019年因為《陳情令》魏無羨一角人氣激升，後來也參與了《狼殿下》、《斗羅大陸》等劇，目前還有兩部待播劇，其實看肖戰的外表，真的看不出來是91年出生的，完全的童顏少年啊！

4.楊洋

▲楊洋（圖／楊洋＠微博）

1991年誕生了超多帥哥！同樣也是91年生的楊洋，2008年在《紅樓夢》中飾演賈寶玉而出道，後來陸續拍了很多劇《花開半夏》、《盜墓筆記》、《旋風少女》等，2016年因為《微微一笑很傾城》的肖奈大神而爆紅，在電影上也有《左耳》、《從你的全世界路過》、《三生三世十里桃花》等作品，楊洋還有兩部待播劇，可以期待一下啦！

5.唐曉天

▲唐曉天（圖／唐曉天DADDI＠微博）

1991年生的唐曉天，身高有188公分，2012年就以模特兒身份出道，直到2016年才開始拍戲，2019年在《致我們暖暖的小時光》中飾演男二傅沛，就已經滿有人氣，後來在《惹不起的殿下大人》中擔任男主角開始更受歡迎，2021年《我的小確幸》中的溫醫生更是圈粉無數，唐曉天發展越來越順利，實在太讓人開心！

6.張哲瀚

▲張哲瀚（圖／張哲瀚瘋子＠微博）

1991年生的張哲瀚，2010年就出道，演過許多讓人因向深刻的角色《美人製造》裴雲天、《瑯琊榜》少年林殊、《半妖傾城》明夏、《芸汐傳》龍非夜秦王，人氣也是不斷上升，特別是2021年的《山河令》更是大爆紅，張哲瀚唱歌也非常好聽，還有出過個人專輯喔！

7.龔俊

▲龔俊（圖／龔俊Simon＠微博）

1992年生的龔俊，2015年出道，2017年因為《醉玲瓏》中元澈一角被大家所熟識，後續出演過許多小甜劇《看見味道的你》、《致我們甜甜的小美滿》、《從結婚開始戀愛》人氣漸漸上漲，2021年因為《山河令》而爆紅，龔俊還有多部待播作品，未來勢必會一直看到他啦！

8.黃景瑜

▲黃景瑜（圖／Johnny黄景瑜＠微博）

1992年生的黃景瑜，2016年因為耽美劇《上癮》而出道，雖然劇被禁播但一夕成名，不過黄景瑜選擇慢慢磨練自己的形象，開始往電影圈發展，在《紅海行動》中飾演狙擊手顧順，塑造自己的硬漢形象，2018年又重回小螢幕，幾部作品《結愛·千歲大人的初戀》、《破冰行動》、《幸福，觸手可及！》都很有討論度，2021年播出的《愛上特種兵》，也為他的猛男形象加分不少。

9.鄧倫

▲鄧倫（圖／鄧倫＠微博）

1992年生的鄧倫，2013年因《花非花霧非霧》而出道，2017年以《白鹿原》、《歡樂頌2》、《楚喬傳》開始大量累積人氣，2018年更有《一千零一夜》和《香蜜沉沉燼如霜》整個人氣大漲，《香蜜沉沉燼如霜》的旭鳳絕對是他人生代表作之一，不過近期鄧倫的重心偏向綜藝居多。

10.白敬亭

▲白敬亭（圖／白敬亭＠微博）

1993年生的白敬亭，2014年因為《匆匆那年》而出道，後來出演了《旋風少女》、《夏至未至》、《天盛長歌》等劇，加上參演綜藝節目人氣節節高升，2021年更是上了三部劇《榮耀兵乓》、《你是我的城池營壘》、《八零九零》曝光度超高，特別是《你是我的城池營壘》大受好評，小白人氣穩穩向上發展！

11.胡一天

▲胡一天（圖／胡一天啊＠微博）

1993年生的胡一天，2016年以《貓的樹》系列微電影出道，2017年就演了《致我們單純的小美好》而大爆紅，後續立刻拍了很多戲，但到2019年才陸續上線，導致熱度有點被中斷的感覺，《親愛的，熱愛的》、《絕代雙驕》、《民國奇探》、《暗戀·橘生淮南》、《我的時代，你的時代》、《青春須早為》等劇其實討論度都還不錯，只是評價偏向兩極化，胡一天還有三部待播劇，可以期待一下囉！

12.張彬彬

▲張彬彬（圖／張彬彬Vin＠微博）

1993年生的張彬彬，2013年出道，是楊冪旗下的藝人，2017年出演《三生三世十里桃花》離鏡和《秦時麗人明月心》嬴政而人氣漸漸上升，張彬彬前期一直在男主角跟男二之間徘徊，直到2019年開始才坐穩男主角寶座，2021年更有大受好評的黑馬陸劇《司藤》，希望張彬彬能繼續往前衝！

【延伸閱讀】

楊洋10部必看陸劇！《你是我的榮耀》《且試天下》預告釋出，《微微一笑很傾城》最甜

12位「95後」陸劇男星，年紀小顏值高，前途看漲的鮮肉帥哥來襲

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關鍵字：

Niusnews妞新聞, 陸劇, 演員

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