「裝在手腕上」的手機支架爆笑登場！多角度自由調整　空出一隻手超方便

用手機追劇時，相信妞妞們都會碰到「手機拿久了手酸」的困擾（不時要換手或調整姿勢），日牌thanko看準這個問題，特別推出一款「裝在手腕上」的手機支架，不需特別空出一隻手就能輕鬆滑手機，在家或通勤追劇都方便！

這款「免持手機支架」概念很像《遊戲王》的道具決鬥盤，手機支架底座採用綁帶式設計，固定在手上後即可使用，手機旋轉角度為360度、傾斜角度為270度，可依喜好任意調整，通勤時一手抓著手把，一手滑手機，不怕雙手沒空時無法追劇！（第三隻手的概念）

官方特別推薦這款支架給常騎自行車的人，直接安裝在手上的設計，讓妞妞們不必每次騎車時都需拆卸手機，跑步時使用也OK，支架的三點支撐可避免手機掉落。（p.s.使用時記得注意前方以確保安全）

如果是影片工作者，還可以同時使用手機與相機進行同步錄影。若是在家，將手機架裝在手腕上就能輕鬆追劇，不必像以前一樣久了得換手或擔心手酸啦！這款產品目前開放預約中，預計2021年8月後正式上市。妞編輯個人是覺得雖然方便，但在外使用應該會被側目吧？（笑）

Source: thanko

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