10位隱藏「超殺六塊肌」陸劇男星！張新成、龔俊　公費洗澡超養眼

出現「公費洗澡」的畫面，也讓許多男星的身材管理比女星還嚴格，這次就來帶妞妞們看一下，哪些隱藏著超殺六塊肌的男星們吧！

1.龔俊

▲龔俊認真管理身材，常給粉絲發福利（圖／龔俊Simon＠微博）



龔俊一直都很認真在管理身材，也很大方地常給粉絲發福利，看看這肌肉練得真的好，胸肌、二頭肌、腹肌都是線條分明，希望可以多多公費洗澡一下啦！

2.張新成

▲張新成最近在《變成你的那一天》裡展現了驚人的身材（圖／變成你的那一天官微＠微博）



▲在三部劇都有秀出好身材。（圖／電視劇冰糖燉雪梨＠微博）

最近在《變成你的那一天》裡展現了驚人的身材，其實本哥有許多公費洗澡的畫面，在《冰糖燉雪梨》、《蝸牛與黃鸝鳥》、《以家人之名》都秀出好身材，一年內就洗了三次澡，中國有許多網友還把洗澡畫面剪成影片，真的是太可愛！

3.白敬亭

▲白敬亭曾因為腹肌上熱搜（圖／白敬亭＠微博）



白敬亭在《夏至未至》就曾經因為腹肌上熱搜，最近又因為在《你是我的城池營壘》中飾演特警隊長邢克壘，而將肌肉練得更明顯，不只腹肌，連手臂都超級壯啊！影片可以點這裡，求關注的小白真的太可愛！

4.侯明昊

▲侯明昊在《寒武紀》露出身材。（圖／超級網劇寒武紀＠微博）

▲身材練得不錯。（圖／怒海潛沙秦嶺神樹＠微博）



侯明昊在《寒武紀》、《人不彪悍枉少年》和《怒海潛沙&秦嶺神樹》中都有大方露出好身材，雖然年紀輕輕但身材真的練得不錯，跟他可愛的小臉有超大的反差萌！

5.李現

▲李現原本是胖胖的身材。（圖／李現ing＠微博）

李現曾經是胖胖的身材，後來努力奮發，整個人變成又高又瘦的男神，在《河神》中就多次秀身材，拍畫報也是超大方，整個人散發濃濃的費洛蒙啊！

6.張哲瀚

▲張哲瀚是運動超級好的人（圖／半妖傾城官微＠微博）



張哲瀚是運動超級好的人，平常就熱愛打球，雖然他在《山河令》的花絮中自嘲自己只有大肚腩，結果被一大票網友挖出舊照，每一張的腹肌都超驚人，張哲瀚早期也常在劇中露出好身材呢！

7.黃景瑜

▲黃景瑜在螢幕前一直都是以肌肉形象為主（圖／結愛·千歲大人的初戀微＠微博）



黃景瑜在螢幕前一直都是以肌肉形象為主，在《結愛·千歲大人的初戀》中也大方露好身材，不過對比其他人，黃景瑜的胸肌及二頭肌更搶眼啦！

8.徐正溪

▲徐正溪也有貢獻公費洗澡的經典畫面（圖／九州天空城＠微博）

徐正溪在《痕跡》和《九州·天空城II》也貢獻公費洗澡的經典畫面，《鳳弈》和《蓬萊間》也是大方秀身材，已經成每部戲的規定啦！

9.徐開騁

▲《奈何BOSS要娶我》而大爆紅的徐開騁，私下也常分享健身照。（圖／徐開騁＠微博）



因為《奈何BOSS要娶我》而大爆紅的徐開騁，在劇裡也有一段秀身材的劇情，其實徐開騁私下也很常分享自己健身的照片，原本就是練芭蕾舞的他，身材管理真的很棒啊！

10.韓東君

▲因為《無心法師》而走紅的韓東君（圖／無心法師官微＠微博）



因為《無心法師》而走紅的韓東君，連續在三季的《無心法師》裡洗了三次澡，完全變成經典畫面，不過看了這麼多好身材，不得不說男演員也是非常辛苦在維持身材，除了瘦之外還要練出腹肌，真的是競爭激烈啊！

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