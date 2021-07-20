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日本超神準心測「最想當動物園哪隻動物？」看出適合你個性的工作

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6、7月正值畢業求職季，妞妞們也開始在投遞履歷、尋找工作了嗎？又或者，你想找個實習、打工的機會，可是不知道自己該從事何種產業？快來試試看日本神準的「動物園」心理測驗，只要回答一個問題就能找出你的真實個性及適合的工作類型！

#日本動物園心理測驗

動物園裡充滿觀光人潮，動物們每日看著這些人群，心想：「我也想放個長假啊！」這次，你將有機會代替牠們工作，如果要你變成動物園的一隻動物，你會選擇......？

A：無尾熊

B：熊貓

C：企鵝

D：海豚

選好了嗎？下列妞編輯為你解答：

選擇A的人

▲選無尾熊的絕對適合在辦公室工作。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay，下同）

選擇A的人適合找一個「任務不多、工作內容穩定的職業」，據說無尾熊的睡眠時間超過20個小時，給人的印象總是在睡眠中，想成為無尾熊的你想必也跟牠一樣，不想移動太多、不想太累......。因此，辦公室的內勤工作或技術類的工作會比較適合你哦！另外，你的個性比較嬌嫩些，對人際交際容易感到壓力，所以盡可能避免銷售類或需要談判、說服類的職業。

選擇B的人

選擇B的人適合找一個「可以與人接觸、交際的職業」，熊貓可說是動物園裡最受歡迎的動物了，它擁有強大魅力吸引觀光客，有時似乎也會特別雜耍逗觀眾開心。因此，服務行業、輔導員、講師等，可以善用自身魅力吸引顧客的職業特別適合你；相反的，若總是要與相同成員在同一場所互動，你會因為無法發光而感到窒息。

選擇C的人

選擇C的人適合找一個「可以團隊合作的職業」，企鵝帶著蹣跚學步的小企鵝，成群結隊的模樣不只可愛，其實也透露著大企鵝具有領導能力、小企鵝具有合作精神哦。因此，只要這個職業是有明顯團隊的，可以在裡頭相互分享、交流的都很適合你。另外，妞妞們應該很少看到企鵝是靜止不動的，所以選擇C的人動態工作反而更有力量。

選擇D的人

選擇D的人適合找一個「挑戰大、變化多的職業」，海豚是一種充滿好奇心且非常聰明的動物，牠們向觀眾展示表演，也傾向尋求刺激。因此，需要談判、管理的職業特別適合你，這類型的人具有智慧，可使人信服，而且知道如何善用能力化險為夷。不過，和選熊貓的人一樣，一成不變的工作可能會令你沮喪。

妞妞們覺得準嗎？每個人與生俱來的個性不同，當然也有自己的一套工作模式，如果你處於不適合的環境中，那麼再棒的才能也無法發揮極致，你說對吧？

Source：占TVNEWS

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關鍵字：

Niusnews妞新聞, 測驗, 動物

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