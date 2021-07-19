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《奔跑吧》王彥霖大婚穿「台牌禮服」　獨家訂製浪漫寓意曝光

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▲王彥霖 。（圖／品牌提供、翻攝自微博）

▲《奔跑吧》男星王彥霖與妻子艾佳妮。（圖／品牌提供、翻攝自微博）

記者鮑璿安 ／台北報導

大陸綜藝《奔跑吧》固定班底男星王彥霖於17日舉行婚禮，場面十分盛大，知名藝人林更新、陳學冬、陳立農等人都到場祝福。而他與妻子艾佳妮更在迎親環節中特別穿上台灣服裝品牌夏姿·陳SHIATZY CHEN 獨家訂製的中式禮服， 以刺繡工藝暗藏美好寓意，「蝴蝶翩翩」象徵比翼雙飛，「石榴叢生」盼望多子多福。

▲夏姿 。（圖／品牌提供）

▲王彥霖 。（圖／品牌提供、翻攝自微博）

▲王彥霖中式經典絲緞禮服散發內斂氣質 。（圖／品牌提供）

大陸男星王彥霖出演古裝劇《楚喬傳》走紅，與妻子艾佳妮在大學時期就相識，愛情長跑多年終於修成正果。迎親環節中，兩人均身著SHIATZY CHEN獨家訂製中式禮服亮相，王彥霖中式經典絲緞禮服散發內斂氣質，以高雅的「梅蘭竹菊」紋樣為主意象，與艾佳妮禮服裙襬上的牡丹花樣相呼應；加上馬褂外套中的經典蘇繡技法，有吉祥如意的含義。

▲夏姿 。（圖／品牌提供）

▲夏姿 。（圖／品牌提供）

▲艾佳妮則以粉膚橘色禮服搭配滿身刺繡花朵打造溫婉氣質 。（圖／品牌提供）

艾佳妮則以粉膚橘色禮服搭配滿身刺繡花朵打造溫婉氣質，結合品牌擅長的中西合璧風格，於古典馬面裙中注入法式織帶設計，並點綴牡丹、蝴蝶翩翩圖樣，為兩人許下美好願景。

同為演員的艾佳妮曾出演《三十而已》許幻山助理悠悠一角，戲外也散發清新氣質，艾佳妮選擇上海婚紗品牌SHINEMODA訂製系列白紗步入人生下一階段，硬挺的輪廓別具仙氣，加上唯美抓皺細節注入其中，採用真絲塔夫綢製作，簡潔不失美感。

▲王彥霖 。（圖／品牌提供、翻攝自微博）

▲王彥霖 。（圖／品牌提供、翻攝自微博）

▲艾佳妮選擇上海婚紗品牌SHINEMODA訂製系列白紗步入人生下一階段 。（圖／品牌提供、翻攝自微博）

關鍵字：

王彥霖, 艾佳妮, 婚禮, 禮服, 夏姿, SHIATZY CHEN

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