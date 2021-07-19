歐陽娜娜慵懶「睡衣裝」現身機場　被網轟衣品下降：像大媽

記者王則絲／台北報導

女星歐陽娜娜近日被捕捉機場穿搭照引起網友們熱議，她身穿成套的寬鬆衛衣與棉褲，隨意紮起個馬尾辮子、戴上口罩並近乎素顏現身機場，這樣慵懶的Oversized造型被許多網友狠批：「有大媽的感覺」、「穿睡衣下樓買菜的既視感。」不過也有人支持：「我覺得可愛」、「穿衣舒適才是王道。」在網上意外掀起兩派論戰。

▲歐陽娜娜的私服造型常成為網友們的討論話題。（圖／翻攝自IG@nanaouyang）



歐陽娜娜近年著重在大陸發展演藝事業，經常需要往返不同地區工作，三天兩頭就在機場現身，她的「機場時尚」便成了網友們關注的話題。這回歐陽娜娜的機場穿搭照中穿著COLLINA STRADA的成套衛衣與棉褲，白色基底上頭印了粉色、紫色渲染花朵的塗鴉圖案，並搭配LANVIN玫瑰粉色的球鞋收尾，粗鞋帶部分點綴特別可愛。

▲歐陽娜娜近日機場造型，寬鬆休閒風格被網友批是「大媽」。（圖／CFP）

歐陽娜娜這身造型特別的寬鬆，是她私下喜歡的中性風格，她隨意紮起馬尾辮子髮型垂在肩上，也沒有明顯的妝容，整個人呈現的是慵懶、運動休閒風格，無法凸顯身形曲線，也顯得稍微臃腫一些，舒適的穿著卻引來網友們無情批評：「在家穿著睡衣突然被叫去樓下買菜既視感」、「娜娜衣品有下降趨勢」、「越來越往大媽走去了」、「不是酸民，這身真的不好看。」

不過也有不少粉絲持支持態度：「不是，人家七八點的早班機穿一套舒服的衛衣怎麼了？」、「除了看著熱以外，搭個麻花辮不挺俏皮的嗎？鞋子也有搭配到」、「我覺得很好看啊，粉粉的。」兩派網友吵得火熱。

▲歐陽娜娜私下喜歡寬中舒適的休閒風格。（圖／翻攝自IG@nanaouyang）

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