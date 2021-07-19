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下半年「閃婚機率」最大星座TOP 3　獅子終於定下來、第一名為愛婚頭

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感覺才剛揮別讓人感到沮喪2020年，沒想到2021年在一轉眼間已經開啟了下半年，一起來看看在2021下半年最有機會閃婚的星座TOP3大公開！更加碼推出脫單大熱門星座，快來看看你上榜了嗎？

2021下半年「閃婚機率」最大星座TOP 3

Top3　處女座

處女座上半年感情幾乎呈現原地踏步的狀態，可能是疫情阻礙了社交，連帶也讓桃花繳了白卷，又或者自己一直不夠積極，不過下半年處女座感情將出現一波翻轉，特別是多了火星進駐，一下子大大提升了你的行動力，孤單已久的處女座，很可能出現令人跌破眼鏡的閃電戀愛，有情人者則有十分高的機會在某個浪漫感性的Moment下，點頭同意情人的求婚！

Top2　獅子座

獅子座下半年吉星集中在家庭宮位，你會非常渴望得到家人的溫暖，也意謂著深埋在你心中那個成家的打算，將在下半年爆發，獅座們將是今年閃電結婚的大熱門，特別是走過了動盪不安的疫情，獅子內心中那個愛玩又任性的小孩一夜長大，你們會更珍惜身邊一路相伴的緣分，會更務實考量彼此關係進階的可能，特別情感情長跑了好一段時間的獅座，每次討論婚事都雷聲大雨點小，這次終將認真面對；還是單身狗的獅子座下半年也會集中火力急起直追，有奉子成婚的可能。

TOP3　雙子座

雙子在今年下半年走的是「人和」的大運，你會慢慢發現生活上的小人少了，而盟友多了，你自己對於別人的「敵意」也大大減低了，其實人的互動就像鏡子，當自己的態度放軟，人際關係自然而就一片祥和，下半年的你人際運翻紅，感情運也就順水推舟愈來愈好，這段時間已有情人的雙子能在熱絡又充滿默契的互動下為愛婚頭，若對方態度也積極，兩人步入紅毯的機會超高！

同場加映-2021下半年脫單大熱門星座TOP 3

水瓶座、射手座、摩羯座

除了火速解鎖人生大事的星座，下半年還有三個脫單大熱門的星座──水瓶座、射手座、摩羯座。

水瓶、射手下半年的桃花大放異彩，單身者感情運勢十分強大，水瓶憑藉著知性的魅力，能在工作中吸引到曖昧對象，而射手的積極主動，也能擄獲到心上人的青睞，桃花情緣一波接著一波，十分幸福！

後知後覺又被動的摩羯過去級是和桃花擦肩，不過下半年多了金星眷顧，能透過第三人的牽線遇見理想伴侶，也可能讓你彷彿像執行超級工作任務般，以積極又熱情的精神把自己推銷出去！

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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延伸閱讀：

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桃花朵朵開！2021下半年「閃婚機率」最大星座TOP3，加碼脫單大熱門星座大公開

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

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