2021夏天擴香5款推薦！Jo Malone、NAMUA　乾淨草本香氣好舒心

待在家的時間比以往過去都還要長的今年夏天，就用擴香點綴生活空間，迷人香氣若有似無，讓家裡隨時隨地都有好聞氣息， 2021年夏天擴香新品也主打安撫、閒適香氣，讓居家時光更療癒。

Jo Malone London Townhouse居家擴香系列

Jo Malone Londo去年推出Townhouse香氛工藝陶瓷蠟燭系列，以典雅精緻瓶身設計和溫暖充滿情感的香氣大受歡迎，因此今年再延伸出Townhouse藤枝擴香系列，在家也能透過感官體驗優雅奢華。

擴香瓶瓶身以Jo Malone London倫敦總部Townhouse 西元1700年喬治時代的古典優雅建築為靈感，透過手工製的全白陶瓷呈現自然細緻的紋理。四款香氛靈感則來自總部宅邸內每個獨特的時刻和別具特色風格的空間。從飄進客廳的誘人垂涎烘焙香氣，到花園中花草藤蔓交織的繽紛色彩，透過Townhouse居家擴香系列打造出令人夢想嚮往的家園。

野莓與歐洲黑莓擴香Wild Berry & Bramble Diffuser

一款專門設計為迎接大家回家的味道，就像穿過用黑莓和灌木叢所設計的芬芳掛毯，新鮮多汁的紅色漿果氣息在空氣中瀰漫，為家中增添恬靜舒適的氣息。

紫色薰衣草與獨活草擴香Lilac Lavender & Lovage Diffuse

是週日的一景，散發薰衣草清香的床單，微啟臥室的窗戶，窗台下露水花壇的薰衣草與獨活草芬芳襲面而來。薰衣草花香與草本植物的綠葉芬芳完美融合，呈現慵懶假日的家居寧靜感。

無花果與黑醋栗擴香Fresh Fig & Cassis Diffuser

捕捉被和煦陽光包圍的早晨時刻，悠閒地享用早餐。熟成的無花果覆蓋石牆，被清晨的陽光親切擁抱，清新空氣飄進花園，帶出一絲綠葉與樹木的氣息，為一天開啟令人神清氣爽的元素。

綠番茄藤擴香Green Tomato Vine Diffuser

溫室裡的藤蔓被午後陽光曬得溫暖，生機盎然的綠番茄藤蔓垂落在陽光灑落的庭園內花園內，散發出濃郁的翠綠芬芳與大地泥土味，讓人流連忘返(這款七月底才上市)。

這次還有Townhouse擴香補充液，有三種香氛可選擇(野莓與歐洲黑莓、紫色薰衣草與獨活草、無花果與黑醋栗)，可補充於陶瓷擴香瓶或經典玻璃擴香瓶。Townhouse擴香系列2021年7月10日在Jo Malone London全台四個指定實體櫃點販售：台北101、台中新光三越、台南新光三越西門店、高雄漢神巨蛋。

Cire Trudon 2021新品藤條擴香系列

繼蛋形擴香之後，香氛精品品牌 Trudon 的室內設計裝飾系列再推出新成員-Trudon藤條擴香系列。新系列擴香瓶使用了品牌最具代表性的綠色玻璃瓶，搭配波浪紋設計與鑲上的金色標誌，讓人感受高貴且雋永的奢華感。同時研發過程中，Trudon也秉持在不影響擴香能力的情況不添加酒精，連擴香棒選用天然藤條，除了不傷害環境外還能淨化空氣，擴香時間可達三～四個月。

這次Trudon特地嚴選六款熱門香型，包括清爽的線香(Spiritus Sancti)、花香 滿溢的皇后的花園( Joséphine) 、地中海花香靈感的橙花(Odalisque)，以及品牌三款最受歡迎的香型–摩洛哥薄荷茶( Abd El Kader)、皮革與煙草(Ernesto)、地中海香氛(Cyrnos)，讓無論是偏好花香、果香、木質調的人都能尋找到最適合自己的質感擴香。

COCHINE杜松將至擴香組

COCHINE杜松將至是2021年初夏的香氛新星，溫和沉穩的氛圍，為防疫期間的日子帶來撫慰的正面力量。COCHINE品牌創辦人Kate Crofton-Atkins 女士，揉合倫敦生活背景和越南西貢旅居體驗，打破杜松和薑常用於詮釋冬季節慶的慣例，重新演繹越南中央高地一所坐落於蓊鬱針葉林中的溫馨小木屋意象，以木質香調安穩情緒。以清新杜松子揉合融合尤加利冷冽到近乎銳利的氣息，瞬間拉升了香氣的海拔，是鬱鬱蔥蔥的高地美景，一旁是靄靄雪山、一旁是常青森林。丁香、香檸檬、廣藿香香跡隱約，幾乎被暖薑覆蓋，只有濃郁的辛甜。

CLUTI MILANO GRATIA瑰奇恩霈

CLUTI MILANO限量新品「GRATIA瑰奇恩霈」，以香氣描繪了米蘭輕盈明媚的光景，代表著內在平和安穩的特別時刻。主要香氣是玫瑰永恆及純淨的美，千葉玫瑰與小蒼蘭為核心呈現細緻層疊的清甜感。前調的大黃與薰衣草，讓活潑與柔和並存，最後以感性自然的廣藿香與龍涎香醚留下幸福的念想。永恆的純淨美好被完整地封存在澄澈淨透的瓶中。

前調-大黃、薰衣草

主調-小蒼蘭、千葉玫瑰

底蘊-廣藿香、龍涎香醚

NAMUA那木瓦薰衣草X木蘭

NAMUA那木瓦香氛選在此時以法式調香調製出「薰衣草x木蘭」的組合，讓人們居家休憩的片刻間全然放鬆。內含三種薰衣草精油，提供鎮定安撫、放鬆舒壓的香氛感受，品項更從室內擴香、香氛蠟燭延伸到枕頭香氛噴霧。

擴香以芬芳溫暖的薰衣草香調前導氣息，在穗花薰衣草微涼清透的開展下，甜美的真正薰衣草有了香調上的依靠。隨之而來的木蘭香氛，猶如早晨露光般的清新，不經意間帶出舒緩放鬆的依蘭香氛，揉以玫瑰的風情氣息，營造出羅曼蒂克的無限風情。最後香調延續了安神的薰衣草香氛，尾韻還有來自木質調性的檀香，完成微甜的安心香氣。

前調-穗花薰衣草、葡萄柚、香檸檬、真正薰衣草、醒目薰衣草

中調-茉莉、依蘭、木蘭、薔葳、黑加侖、玫瑰、醋栗葉

後調-安息香、檀香、香根草、廣藿香、龍涎香、麝香、黑加侖葉

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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