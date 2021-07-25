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《無法抗拒》韓素希大學生穿搭包辦四季　碎花洋裝、針織上衣迷倒渣男

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在韓劇《夫婦的世界》飾演破壞正宮家庭的小三而走紅的韓韶禧（韓素希），在Netflix最新播出的韓劇《無法抗拒的他》再掀起戲迷熱烈討論，最美小三搖身一變成為純情大學生，因為前任劈腿導致不願相信愛情，卻意外受到男主角宋江的吸引，以大學時期為背景的浪漫愛情故事。

《無法抗拒的他》韓素希穿搭

清純大學生

不僅浪漫唯美的劇情備受討論，劇中女主角穿搭也是一大亮點，韓素希飾演的女主角劉娜比，是一名雕塑系大學生，自然以輕鬆、自在的休閒穿搭為主，劇中許多時候皆以大學TEE為首選，搭配牛仔長褲、牛仔裙或是休閒短褲，是劉娜比出場時最常見的穿搭。

跟宋江飾演的男主角朴宰彥外出時，則會選擇稍微甜美、正式的穿搭，像是針織衫罩上西裝外套；或者將針織罩衫當作上衣，下半身搭配鮮明色彩的短裙，營造出大學生青春、俏麗的形象。

氣質女神穿搭

出席演講、展覽…等較為正式的活動場合，也可以學習劉娜比換上氣質套裝，白色綴以黑色滾邊的上衣，搭配同色系的短裙，滿滿的仙氣感十分吸睛，在配件的選擇上，以同色系為佳強調造型一致性。

時序來到熱情的夏季，劉娜比在生日這一天收到朴宰彥送的禮物，隔日，娜比就換上這件繽紛的碎花洋裝去學校，在人物設定上帶點個性的女主角，挑選帥氣黑色長靴跟碎花洋裝作搭配，身上的包款同樣為黑色，為整體造型增添一股率性風格。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 無法抗拒的他, 韓素希

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