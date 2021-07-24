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跟著Jessica這樣買錶！Cartier藍氣球、勞力士小金錶　六款夢幻清單

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繼續上一篇『Jessica、Krystal都戴上！這兩款「姐妹錶」出自Chanel與伯爵錶Piaget，內附同款系列解析與售價』，本篇再加碼盤點Jessica鄭秀妍IG帳號裡出現的私著手錶。

1. Cartier 卡地亞

Ballon Bleu de Cartier 藍氣球系列手錶，入門售價NT$142,000起

在百年精品大戶Cartier旗下，藍氣球算是近代才推出的超年輕系列，2007年才出現如今是卡地亞藍氣球全球暢銷排名數一數二的手錶。設計細節部分，以圓形錶殼的正背面都呈現立體弧形，同時創造出獨一無二的輕盈舒適手感，別處看不見的錶冠護橋也超有辨識度，回扣「藍氣球」的靈感與名稱。如果你也是中性穿搭擁護者，不妨師法Jessica選擇稍大錶殼尺寸，畫龍點睛地為穿搭注入帥氣感。

2. Hermès 愛馬仕

Cape Code系列手錶，售價美金＄3,000起

Cape Code特殊造型的錶殼與錶耳，一看就知道是出自Hermès之手。系列最早於1991年面世，1998年再量身推出雙圈多色皮錶帶樣式，是現今多圈錶帶潮流的先驅設計，時髦又率性的風格實在太生火。

3. Rolex 勞力士

Datejust 系列女錶，售價電洽

Rolex勞力士可不能只知道水鬼，復古又時髦的Rolex經典Datejust小金錶，最大辨識特點之一就是錶圈的坑紋圖紋！這只錶在Jessica Instagram的出鏡率超級高，她多以西裝外套、牛仔褲、T-shirt俐落的服裝，或再多加金色手環手鐲等首飾一起搭配，簡單就有型。

4. BVLGARI 寶格麗

Serpenti Spiga系列白陶瓷雙圈手環手錶，鑲鑽款售價大約NT334,100

除了經典的黑色、金色，下次挑選手錶不妨參考Jessica也經常選戴的白色款，不論是all white或點綴提亮，都是創造清爽質感的好幫手。這款一看就知道來自寶格麗的蛇形Serpenti手錶，最值得注意的是以玫瑰金搭配陶瓷材質打造的雙圈造型，輕鬆戴上就有手錶+手環，1+1大於2的效果。

5. Chanel 香奈兒 Boy‧Friend 系列手錶

6. Piaget 伯爵 Possession 系列手錶

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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跟著Jessica鄭秀妍這樣買手錶！Cartier藍氣球、Rolex金錶、BVLGARI...推薦六款夢幻清單

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, jessica, 腕錶

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