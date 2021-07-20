《你是我的春天》徐玄振造型被批不適合？長臉髮型NG原因出在這

韓劇《你是我的春天》由金東旭、徐玄振主演，是帶有點黑暗議題的療癒愛情劇，徐玄振在劇中飾演飯店禮賓部經理姜多情，雖然戲開播就受到好評，但徐玄振在劇中的造型卻被網友認為不是徐玄振的最佳造型。

徐玄振臉型＆髮型

徐玄振的臉蛋線條圓潤，整體來說比例偏長，因為下顎線條收窄的關係，顴骨看起來也會比較明顯，而《你是我的春天》劇中的髮型是中分從耳朵左右開始的波紋碎捲，前額則有長度落於顴骨上方的八字彎瀏海。

那這個髮型為什麼會被網友說不是徐玄振的最佳造型呢？徐玄振曾以大旁分、短髮等等髮型演出，現在這個髮型跟以往相比，從耳朵才開始的捲度會讓髮根比較沒有立體度，水波紋也不是蓬鬆的類型，加上瀏海長度的位置會讓顴骨更為顯眼，沒有修飾線條的效果之餘，也讓臉型看起來更長。

其實如果沒有和以往的髮型比較，並不會覺得有哪裡不對勁，畢竟徐玄振不論是氣質、顏值或演技都廣受好評，加上同戲的男演員都是小臉著稱，網友認為不論是角色或是針對徐玄振本人，都有更適合的造型。

長臉適合髮型…？

那麼長臉該如何挑選髮型？首先「蓬鬆度」非常重要，不論是髮根或捲度，都要盡量避免貼著臉，像先前的大旁分配上蓬鬆捲髮正是如此，不僅瀏海的澎度夠，長髮捲度也很蓬鬆。

秉持著蓬鬆的大重點，這款耳下短髮也很適合，微微的內彎包住臉搭配空氣瀏海有修飾的效果，或是有點自然凌亂的蓬鬆感，看起來更慵懶。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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