安格斯12星座一周運勢7／19-7／25　處女運勢資優生、獅子有結婚衝動

牡羊座 3.21~4.20

本週羊座工作、事業企圖心頗強，不過職場上羊座過於自我的缺點此時將會被人放大，勢必也影響到別人對你的評價，最好能帶著更謙和的態度，除了做事以外也要懂得做人，你的事業才會如虎添翼。可能是工作佔據了你大部分的能量，本周感情運勢遜色一些，即便想要與心上人有更甜蜜的互動，礙於時間、疫情壓力最後往往不了了之。

金牛座 4.21~5.20

水星、太陽、金星先後的移轉讓牛座運勢也面臨到一波洗牌，這週工作、生活中很可能出現異動，轉換工作跑道的機會浮現，平時做好準備，就不用擔心命運的隨堂考。感情上過於理性的態度，讓最近的情路也一直不夠順遂，已有伴侶的要注意兩人間的口舌爭執，在溝通上別老是得理不饒人。

雙子座 5.21~6.20

送走金星之後，本週雙子運勢在尾聲時急轉直下，一股低氣壓將讓運勢表現倒退連連，雖然你夠積極努力，卻老是有種力不從心的感覺，特別在工作上，由於進度總是被許多意見牽著走，以致於進度不前。單身的雙子對於感情很可能有過於敏感、一廂情願的窘境，建議你沒有十足的把握前別輕舉妄動，以免嚇跑對方。

巨蟹座 6.21~7.21

若持續維持著WHF的工作模式，對蟹座這週來說很可能負評收尾！由於對於金錢、工作不像之前那麼有拼勁，因此儘管機會不錯，你也很可能讓好運從指縫間溜走，到了假日更容易變懶十倍，對於不想做的事更會逃避，建議你對自己不想做的事就別勉強，但休息夠了就要猛力衝刺。

獅子座 7.22~8.22

太陽住駐，獅座走入了一個運勢的高原期，本週的你適合急起直追，好好拿回人生的掌舵權！也許過去忙於工作或生活，獅子座把注意力放在感情身上的時間愈來愈少，這週則容易因某些事件的引發，讓自己開始思考自己真正想做的、喜歡做的事情，得多注意自己的情緒，適時排除壓力。夫妻宮出現曙光，可能有結婚衝動。

處女座 8.23~9.22

在金星進駐之下，本週處女座運勢都在水準之上，表現不凡，其中屬於處女座的桃花緣分正在醞釀中，個性有點宅又有點閉俗的處女座們可要把握這周桃花朵朵的時光，職場上很容易出現不錯的邂逅，就算忙碌也會出現異性貴人罩你，不妨打開心房，展現你開朗親切的一面讓人更容易靠近。

天秤座 9.23~10.22

金星在這週走入了心靈宮位，也使得秤座特別感性，任何小細節都可能勾出秤子靈魂中憂鬱的基因，雖然淡淡憂鬱的氣質有機會讓你魅力大增、桃花爆發，但也要當心某種程度的消極可能讓你錯失機會。本週人氣回穩，能憑藉著好人緣在工作中得到十分吃香的機會，做起事來也事半功倍！

天蠍座 10.23~11.22

天蠍座這週後端終於有了驕客進駐─金星，運勢也將如同倒吃甘蔗般愈來愈甜，此時與其悶著頭苦苦追趕工作進度，不妨嘗試多動腦，為自己規劃出一套新的流程系統，或是從中協調簡化繁複的過程等，調整自己的工作模式，你也會發掘出更多工作中的樂趣。感情上本週天蠍可能因為某些煩心的事，讓你失去了熱情。

射手座 11.23~12.21

射手座就算疫情期間仍很懂得發展自己的群眾魅力，這週的你人際關係還不錯，和大家的互動算是開心的，不過這週股市愈到週末就愈微弱，倒不是你得罪了朋友，而是你有愈來愈宅趨勢，這種人際間的懶勁可能會持續好一陣子都消散不去。這段時間的單身者桃花不少，但卻偏偏沒有時間或是機緣去經營自己的愛情，又被太多事情佔去了你的心神與時間。

摩羯座 12.22~1.19

隨著金星與太陽的移轉，摩羯前方有場不得不面對的硬仗正等著你，建議你在本週最好能讓自己保持在最佳狀態，如果帶者疲憊的心迎戰，只會讓你還沒攻陷目標就被自己打敗。感情之路高高低低，阻滯的工作運可能反而推促你在感情上找溫暖，單身者人氣提升，有機會遇見與自己背景相似的對象。

水瓶座 1.20~2.18

歷經了好一段時間的反覆醞釀與試探，本週水瓶和心上人之間的關係有愈來愈靠攏的跡象，只是疫情期間拉開了兩人的距離，現在的一切還不是太明朗，想要有突破性的發展，還需要再靜心等待。雖然強運減弱，但瓶座仍能有順運和心想事成的好事發生，建議在自己的夢想崗位上多付出一點努力，日後也將回饋的更多。

雙魚座 2.19~3.20

金星的移轉讓魚座的愛情運勢獲得推升，本週對於已有對象的魚兒來說，適合細細培養兩人相處的默契，互動得愈頻繁感情愈好，然而單身者可能有多愁善感的傾向，因為老是專注在不完美的緣分上，以致很可能會忽略了身邊真正在意你的人。此時事情紛至沓來，而你受到青睞的機會並不多，不是超越，就是失控。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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