小紅書熱議「反向臥蠶」畫法　3步驟完成初戀感無辜眼妝，新手也能駕馭

許多人喜愛自然、天生的妝感，除了通透乾淨的底妝外，純真無邪的眼神也相當重要，臥蠶更是少不了。近期小紅書相當流行「反向臥蠶」，霧面妝效更自然。

原生感臥蠶...

提到臥蠶，大部分會想到運用細緻的珠光色提亮眼下，搭配上眼影整體看起來bling bling的妝感也很漂亮，但這次講求的是「宛如天生」的妝效，舉例來說像是在韓國有「國民初戀」之稱的秀智，整體妝感乾淨，色感較低、上眼影清淡、睫毛的存在感也不高，卻有十分明顯的霧面臥蠶。

反向臥蠶畫法

該如何畫出原生感臥蠶呢？首先要創造自然的陰影，比起直接畫一條線，可以選擇小支的鬆刷沾取眼窩打底色，輕掃在臥蠶下方的位置；接著要創造臥蠶的澎度，使用比膚色亮一階的提亮遮瑕色，點在臥蠶的位置上，再用手指或刷具輕輕的暈開。這兩個步驟都要切記下手不能重，沾取的量要少、下手的力度要輕，妝效才會乾淨、自然。

會稱為反向臥蠶，就是因為和普通先上提亮色、再描繪陰影的畫法相反，其實到上個步驟若覺得提亮效果已足夠，就可以使用霧面米白色眼影或是透明蜜粉定妝。

但也可以跟著以下步驟再加強，選擇面積比臥蠶小的刷子沾取非常細緻的珠光色，輕點在臥蠶中央，增加立體度，並使用霧面打底色上在下眼瞼，讓眼神更深邃。

至於睫毛、眼線都建議自然為主，睫毛夠濃密的人可以選擇跳過內眼線、並刷上透明的睫毛打底膏，妝效更日常；或是選擇淡淡的畫上內眼線、照著眼型延伸眼尾。以上就是反向臥蠶的畫法，大家不妨也試試看吧～

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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