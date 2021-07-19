少時團內互撞再加一！Tiffany、太妍搶穿「綁粽鞋」　一對比高下立判

記者王則絲／台北報導

少女時代團員們總是默契十足，日常風格與品味都頗相像，經常互相撞同款單品，這回「團內互撞」又一遭！日前太妍登上雜誌拍攝的畫報中，身穿夢幻寶寶藍色連身裙，腳踩紅色夾腳「綁粽鞋」，恰巧與Tiffany（蒂芬妮）撞了同雙鞋款，事實上這款圈圈纏繞的綁帶鞋超難駕馭，兩人穿上後一經對比，瞬間高下立判。

▲Tiffany未修圖的活動側拍照也完全看不出破綻。（圖／翻攝自IG）



這雙鞋款之所以被稱之為「綁粽鞋」，正是因為它交叉纏繞的方式一個不小心就可能擠出贅肉，是一般人難以輕鬆駕馭的單品。

Tiffany先前出席珠寶品牌活動時，穿著一身素雅的白色連衣裙，並運用GIANVITO ROSSI的綁帶高跟鞋作為亮點搭配，鮮嫩欲滴的亮紅色更凸顯她的白皙肌膚，綁帶圈圈向上纏繞，帶出她個人的性感氛圍。

太妍近日登上韓版《COSMOPOLITAN》雜誌七月號，一系列畫報裡其中一套造型，太妍穿著MOSCHINO寶寶藍色連身裙，腳上踩的則正是同一雙紅色「綁粽鞋」，跳色搭配做出視覺衝突感。

兩人雖同樣駕馭自如，一點肉都沒有從縫隙中擠出來，也成功凸顯女人韻味，不過一經對比就能發現兩人比例真的有差！Tiffany不像太妍需要把綁帶綁到這麼高，太妍則是剛好緊扣膝蓋下緣，還出動雙手拉著裙襬來營造長腿效果，可見這次「團內互撞」，似乎是由Tiffany略勝一籌。

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