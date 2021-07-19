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吳亦凡滿手精品代言「沒被切割」　陸網友怒喊：還在眼瞎嗎？

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▲▼國際大牌仍觀望！吳亦凡暫保住代言 。（圖／翻攝自微博）

▲吳亦凡暫時保住國際品牌代言。（圖／翻攝自微博/吳亦凡）

記者曾怡嘉 / 台北報導

大陸男星吳亦凡被網紅爆料疑似拐騙少女、酒桌選妃事件，讓形象跌落谷底，今日（7/19）他雖出面發表否認聲明，但人氣仍陷入考驗。原本氣勢爆棚且多棲發展的他，身上扛著不少國際級品牌代言，從精品服裝、美妝到賽車運動都有，後續如何引發關注，不過尚未傳出任何精品與他解約的消息，觀望成分很大，但也引起大陸網友的撻伐，怒批「還在眼瞎嗎」？

▲▼國際大牌仍觀望！吳亦凡暫保住代言 。（圖／翻攝自微博）

▲寶格麗官方微博照片未刪除，引起網友一片罵聲。（圖／翻攝微博/寶格麗）

吳亦凡擁有「頂級流量」、微博粉絲超過5000萬，他曾是南韓團體EXO的團員、中國分隊EXO-M的隊長，後來解約單飛、擔任陸綜《中國新說唱》導師人氣大漲，也一路成為精品寵兒。2016年起擔任BVLGARI（寶格麗）代言人、2018年成為LV代言人，但他的版圖不只如此，還握有蘭蔻、巴黎萊雅男士大陸地區代言人、保時捷中國賽車運動代言人等等，相當全方位。

▲▼國際大牌仍觀望！吳亦凡暫保住代言 。（圖／翻攝自微博）

▲Louis Vuitton官方微博仍保留吳亦凡代言照。（圖／翻攝自微博/路易威登）

醜聞讓他的風光代言岌岌可危，不過截至目前為止，各大品牌仍持保留態度，LV尚未有撤掉吳亦凡身份的消息，寶格麗則表態一律靜待司法調查，台灣保時捷回應，他與台灣保時捷並沒有合作，所以不受影響，也不便發表評論，台灣蘭蔻表示，吳亦凡為大陸先前代言人，從未與台灣有任何合作關係，台灣萊雅男士說明，他是大陸代言人，目前也沒聽說總部有任何動作。

▲▼吳亦凡暫保代言。（圖／翻攝自微博）

▲吳亦凡現為萊雅男士代言人。（圖／翻攝自歐萊雅男士微博）

酒桌選妃事件沸沸揚揚，但各大品牌並未那麼快就「斬亂麻」，暫時觀望後再決定應是多數想法，在LV、BVLGARI、蘭蔻、巴黎萊雅等微博上，仍可見到吳亦凡的帥氣代言照。

無奈對於精品品牌的觀望，大陸網友可不買單，怒喊：「中國利潤抵不過一個吳亦凡」、「抵制強姦犯」、「還在眼瞎嗎」，還有砲轟「不解約以後不買」等情緒性字眼，未來該如何發展下去，仍是未知數，但他的形象重挫，短期內要再擴張代言版圖，難上加難。

關鍵字：

吳亦凡, 代言

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