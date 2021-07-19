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「鮮肉男星」群起搶代言　20歲易烊千璽奪Tiffany、肖戰名錶加持

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▲▼ CENITH,Tiffany 。（圖／公關照）

▲ZENITH宣布肖戰成為品牌代言人。（圖／ZENITH提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

大陸「鮮肉男星」何其多，必須外貌與才華兼具，才有機會竄出頭，成為品牌欽點的「形象大使」或更高一階的「代言人」身分，且言行都須謹慎再謹慎，才不會一夕代言全飛了。以《陳情令》爆紅的29歲男星肖戰，近期成為時尚圈寵兒，拿下瑞士名錶ZENITH（真力時）代言。

▲▼ CENITH,Tiffany 。（圖／公關照）▲▼ CENITH,Tiffany 。（圖／公關照）

▲肖戰佩戴ZENITH DEFY EXTREME腕錶，711,300元。
 

在微博有近3000萬粉絲追蹤的肖戰，今年初才被義大利精品TOD’S力捧成為代言人，近日再奪ZENITH名錶代言，足見其「帶貨」能力備受肯定，他於ZENITH首波釋出的形象照中，佩戴711,300元的DEFY EXTREME腕錶，錶殼為微噴砂鈦金屬和拋光玫瑰金的雙色設計，搭配顯露計時碼錶機芯的面盤，年輕時髦的設計向年輕族群靠攏。

▲▼ CENITH,Tiffany 。（圖／公關照）

▲易烊千璽是Tiffany & Co.的全球品牌代言人。（圖／Tiffany提供，以下同）

年僅20歲的易烊千璽人氣更旺，在微博粉絲數衝破8825萬，他與美國珠寶品牌Tiffany & Co.合作多時，今年四月正式成為全球品牌代言人，頻頻示範疊戴Tiffany珠寶，不僅吸引女性粉絲目光，也完美展現年輕男士的有型穿搭，「鮮肉男星」影響力不容小覷。

▲▼ CENITH,Tiffany 。（圖／公關照）

▲易烊千璽親自示範疊搭Tiffany珠寶。

►沛納海老帆船甲板紋當面盤　錶側雕龍紋徽章助威

►Tiffany引領美鑽之旅　世上寶石級中的0.04%鑽石6步驟誕生

關鍵字：

肖戰, ZENITH, Tiffany, 易烊千璽

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