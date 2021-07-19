阿湯哥高顏值千金長大了！「深U背心露纖腰」近照網看呆：仙女

記者鮑璿安 ／台北報導

好萊塢巨星湯姆克魯斯（Tom Cruise）與前妻凱蒂荷姆斯（Katie Holmes）在2006年誕下一女舒莉克魯斯（Suri Cruise），遺傳自父母的神基因，舒莉從小就是媒體矚目焦點。而今她年滿15歲，近照悄悄曝光，舒莉精緻巴掌臉蛋依舊，穿衣逐漸成熟，時不時展現中空纖細腰身，模樣頗具仙氣。

舒莉克魯斯當年被爸爸「阿湯哥」抱在懷裡，小小年紀五官深邃精緻，眾人都印象深刻，想不到多年過去了，舒莉近期被捕捉到現身街頭的畫面，又引起網友熱議。畫面中15歲的舒莉身材高挑纖細，遺傳自湯姆克魯斯的出眾顏值，舒莉綁起公主頭散發精緻美感，身穿深U白色背心搭配喇叭牛仔褲，將唯美的肩頸線條與纖腰一次放送，一雙筆直長腿映入眼簾，舒莉與友人步行於街頭，讓人不注意都難。

身為好萊塢知名星二代，舒莉從小的行頭就超乎常人，時常以法國精品童裝Bon Point加身，甚至不到5歲就穿著「高跟鞋」趴趴走，皮草與蓬蓬裙根本是日常，穿衣打扮都宛如大人。但近年來舒莉穿著回歸樸素低調的風格，卻也更顯仙氣十足，引發網友大讚：「神基因就是不一樣」、「最美星二代無誤」、「才15歲這樣的身材太好了」。

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