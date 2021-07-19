fb ig video ETtoday search mobile

阿湯哥高顏值千金長大了！「深U背心露纖腰」近照網看呆：仙女

>

記者鮑璿安 ／台北報導

好萊塢巨星湯姆克魯斯（Tom Cruise）與前妻凱蒂荷姆斯（Katie Holmes）在2006年誕下一女舒莉克魯斯（Suri Cruise），遺傳自父母的神基因，舒莉從小就是媒體矚目焦點。而今她年滿15歲，近照悄悄曝光，舒莉精緻巴掌臉蛋依舊，穿衣逐漸成熟，時不時展現中空纖細腰身，模樣頗具仙氣。

舒莉克魯斯當年被爸爸「阿湯哥」抱在懷裡，小小年紀五官深邃精緻，眾人都印象深刻，想不到多年過去了，舒莉近期被捕捉到現身街頭的畫面，又引起網友熱議。畫面中15歲的舒莉身材高挑纖細，遺傳自湯姆克魯斯的出眾顏值，舒莉綁起公主頭散發精緻美感，身穿深U白色背心搭配喇叭牛仔褲，將唯美的肩頸線條與纖腰一次放送，一雙筆直長腿映入眼簾，舒莉與友人步行於街頭，讓人不注意都難。

身為好萊塢知名星二代，舒莉從小的行頭就超乎常人，時常以法國精品童裝Bon Point加身，甚至不到5歲就穿著「高跟鞋」趴趴走，皮草與蓬蓬裙根本是日常，穿衣打扮都宛如大人。但近年來舒莉穿著回歸樸素低調的風格，卻也更顯仙氣十足，引發網友大讚：「神基因就是不一樣」、「最美星二代無誤」、「才15歲這樣的身材太好了」。

►奧斯卡影帝5度婚與「小30歲妻」世紀同框！紅毯照遭網酸：拍鬼片

►歐陽娜娜撞衫「人間芭比」Lisa！緊身裙掀驚人差距　網：輸慘了

關鍵字：

Suri Cruise, 湯姆克魯斯, Tom Cruise

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

ET Fashion

推薦閱讀

「超難追3大星座」追到心好累！金牛感情遲鈍、Top 1太難懂

「超難追3大星座」追到心好累！金牛感情遲鈍、Top 1太難懂

「最不會挑劇本」的6位陸劇男星　許凱連崩3部，黃曉明不拍的劇都爆紅

「最不會挑劇本」的6位陸劇男星　許凱連崩3部，黃曉明不拍的劇都爆紅

奧斯卡影帝5度婚與「小30歲妻」世紀同框！紅毯照遭網酸：拍鬼片

奧斯卡影帝5度婚與「小30歲妻」世紀同框！紅毯照遭網酸：拍鬼片

8款「精品腋下包」值得買！LV多功能太燒　PRADA豆沙色小姊姊必備 環球《鬼滅之刃》設施公開！VR版「無限列車」太刺激　還有鬼殺隊訓練營 65歲法國嬤代言泳裝！「維持少女體態」20年來堅持每天做一件事 斷髮掉髮好困擾？皮膚科醫師教「正確洗頭」：洗髮精是第2步驟 正夯的「寬褲」不會搭？5種風格學起來　版型、材質都要慎選 無印良品「極簡風」衣服超好買！不只小白鞋　熱賣商品TOP 10不斷回購 拿對包專業度就提升！職場新鮮人的4款質感13吋筆電包　萬元左右就可收

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面