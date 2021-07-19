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85度C開賣天竺鼠車車「神還原」　Mister Donut藍藍咖波好療癒

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▲連鎖咖啡聯名商品。（圖／品牌提供）

▲連鎖咖啡85度C推出天竺鼠車車聯名商品衝買氣。（圖／各品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

近期銳不可擋的超療癒動畫《PUI PUI 天竺鼠車車》在台灣爆紅，85度C也順勢推出周邊商品吸客搶業績，從7／22起前往門市消費，便能以加購價購買天竺鼠車車磁鐵，立體的磁鐵款式跟動畫裡角色簡直還原百分百，網友直呼「讓人好失控」，準備買起來！

▲連鎖咖啡聯名商品。（圖／品牌提供）

《PUI PUI 天竺鼠車車》以定格動畫與超療癒的可愛角色風靡台灣，85度C今宣佈取得正版授權，推出馬鈴薯、西羅摩、阿比、巧克力與泰迪5個超人氣主角立體磁鐵，強調以8.5公分搭配6公分完美比例，並使用絨毛材質來還原影片裡的羊毛氈觸感，搭配黑溜的眼珠和圓滾的屁屁超級療癒，全台限量4萬個售完為止。

▲連鎖咖啡聯名商品。（圖／品牌提供）

業者表示，從7／22到9／1期間，消費者到店消費任一品項，不限金額，便可加價120元購買任一款。消息一出便有網友表示「好可愛」、「一定要集滿」、「要開始準備喝飽飽了」。

▲連鎖咖啡聯名商品。（圖／品牌提供）

近期夏季Mister Donut也與超人氣插畫《貓貓蟲咖波》聯名，推出三款造型甜甜圈與四款限量周邊，連甜甜圈紙盒與提袋也都換上貓貓蟲咖波設計，甜甜圈商品直接把咖波、奶泡貓、小雞超real還原，還有咖波小提袋、冰霸杯與靠枕周邊，設計好討喜看起來又清涼，炎炎夏天不怕了！

▲連鎖咖啡聯名商品。（圖／品牌提供）

▲連鎖咖啡聯名商品。（圖／品牌提供）

▲連鎖咖啡聯名商品。（圖／品牌提供）▲連鎖咖啡聯名商品。（圖／品牌提供）

▲造型甜甜圈售價55元至75元；冰霸杯（最下左）消費滿100元，加購價389元；小提袋（最下右）消費滿100元，加購價199元。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

85度C, 天竺鼠車車, 咖波, Mister Donut

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