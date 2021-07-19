想補充膠原蛋白？營養師曝「5種食物」防流失，維持Q彈蘋果肌

▲吃對食物幫助膠原蛋白合成，更能養出Q彈嫩肌。（圖／翻攝IG@thanks_kim）

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

女生都希望擁有Q彈水嫩的好肌膚，而當膠原蛋白流失，肌膚就會開始變得乾癟鬆弛，也因此許多人都會運用美容保健品來補充膠原蛋白。知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就表示當身體缺乏某些必要營養素，會影響到膠原蛋白的合成，他也進一步分享有助膠原蛋白合成的5種食物，想養出好膚質的人快筆記！

蕭瑋霖表示，膠原蛋白與肌膚的談性還有老化有關，主要是由甘胺酸、脯胺酸以及離胺酸所組成，在人體內需要經過維生素C的幫助才能合成。所以人體要合成膠原蛋白，甘胺酸、脯胺酸、離胺酸、維生素C都是必要的元素，如果少了其中一個都會讓膠原蛋白的合成大大減少。

特別的是，甘胺酸、脯胺酸人體會自行合成，屬於「非必需胺基酸」，但是離胺酸則是在食物中才能攝取，屬於必需胺基酸，所以要透過高蛋白質的食物攝取。也就是說，膠原蛋白要合成，必須要從吃到離胺酸和維生素C，因此，在許多市售的膠原蛋白產品中，大多都有加入離胺酸和維生素C，而日常生活中也可多補充富含這兩類營養素的食物，幫助膠原蛋白合成。

＃富含離胺酸：雞肉、魚肉、蛋類



蕭瑋霖指出，高蛋白食物基本上都富含離胺酸，其中又以雞肉、魚肉以及蛋類食物的離胺酸含量特別高，建議可以多選擇這些食物來吃。

＃富含維生素C：深綠色蔬菜、水果



而維生素C除了抗氧化以外，還能夠幫助膠原蛋白形成，是膠原蛋白合成的關鍵，不僅能幫助傷口癒合，與養出好肌膚也有關。

而維生素C大多存在於蔬果當中，所以建議要多吃新鮮蔬果，像是深綠色蔬菜、糯米椒、青椒甜椒及柑橘類水果、芭樂、奇異果、木瓜、草莓等都是不錯的選擇。

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