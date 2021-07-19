韓爆紅「檸檬蒔蘿奶油」3步驟懶人做法！　一抹高顏值秒變打卡美食

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還記得先前在南韓走紅的400次咖啡，掀起大家的攪拌風潮，這回又爆紅新食譜「檸檬蒔蘿奶油」，連韓團SHINee成員Key（金起範）都在節目中做過，以黃檸檬搭配濃郁奶油，可與麵包或是牛排食用瞬間變成神組合，而這款檸檬蒔蘿奶油其實做法超簡單，以下DIY 3步驟，在家就能變成咖啡館！

韓團SHINee成員Key在綜藝《我獨自生活》中做過「檸檬蒔蘿奶油」，其實該做法已經在南韓風靡許久，取名為lemondillbutter，IG上有許多打卡美食，都是使用檸檬蒔蘿奶油搭配。據說這款奶油的口感清爽，不同於一般的蒜味奶油那麼容易膩口，而是以檸檬的水果香氣提升食物氣息，搭配牛排或是吐司都很適合。

檸檬蒔蘿奶油lemondillbutter做法：

1. 將檸檬洗乾淨，皮磨成泥狀

2.蒔蘿同步洗淨後吸乾水分，並且去除莖部，留下葉子備用

3.檸檬皮與蒔蘿、250g含鹽奶油充分混合，立即放入烘焙紙，最後存放於冰箱即可等待固化食用

其實蒔蘿在歐洲各地用法廣泛，味道柔和帶有青草氣息，檸檬蒔蘿奶油也是將歐洲的傳統做法稍微改良，更適合抹在麵包上，且做法快速容易上手。另外，若是台灣比較難買到蒔蘿，其實也能換成迷迭香，並採取同樣做法也能擁有絕妙風味。

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