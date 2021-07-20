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Jennie戴Lisa假髮？罕見短髮造型風格差超多　網友評價很兩極

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記者王則絲／台北報導

國際級人氣韓女團BLACKPINK成員Jennie近日登上韓版《ELLE》8月號，擔任封面人物，罕見嘗試了短髮的髮型，並搭配代言精品CHANEL的服裝與珠寶，同時不忘展現性感姿態，胸口開洞、中空裝秀螞蟻腰樣樣來，相關視頻一釋出立刻掀起粉絲們激烈熱議：「Jennie戴Lisa假髮？」、「Jennie化身短髮小野貓太美了！」

BLACKPINK於全球火熱程度超乎想像，曾於世界各地巡迴演出，場場大爆滿，在登上過無數的舞台、拍過無數的畫報中，Jennie大部分都是以長髮造型亮相，強大的表現力讓她能在可愛、性感等不同風格中切換自如，這次Jennie在雜誌封面上同時展現了長髮與短髮的樣貌，讓粉絲們感到超新鮮，立刻引起了熱論。

▲Jennie短髮。（圖／翻攝自IG）

▲Lisa的短髮＋妹妹頭瀏海髮型已成為她的招牌。（圖／翻攝自IG@lalalalisa_m）

Jennie於畫報中換上了黑色的短髮造型，讓網友們不禁與同團成員Lisa產生聯想：「Jennie戴Lisa假髮？」因為像這樣肩上長度的短直髮加上妹妹頭瀏海，正是Lisa前陣子的招牌髮型，而由Jennie駕馭起來，搭配妝容後顯得特別冷豔嫵媚，獲得粉絲大大讚賞：「顏值高真的是啥都hold得住」、「長髮短髮都好好看」、「短髮齊瀏海太絕了」、「Jennie化身短髮小野貓太美了！」

難得以短髮造型出鏡畫報，還是有些粉絲覺得看不太習慣：「這髮型還是留給Lisa吧」、「Jennie好像不太適合。」認為與長髮造型的風格差超多，就像是不同人一樣，網路上評價頗兩極。

▲本次畫報中的其他長髮造型。

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關鍵字：

Jennie, Lisa, 短髮, Blackpink

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