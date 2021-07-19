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錦鯉游上G-SHOCK　紅、白、黑配色仿魚紋路

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▲▼G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK錦鯉系列DW-6900JK-4腕錶靈感來自概念源自紅白錦鯉，4,500元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

初見G-SHOCK不規則紅、白、黑三種配色組合3款新錶，腦袋浮現什麼？沒錯，靈感正源自錦鯉中的御三家品種紅白、大正與昭和，將觀賞鯉魚身上的紋路作為錶款圖案，新奇又帶有和風氣息，3款錶的錶帶環均飾以錦鯉圖案呼應主題。

▲▼G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK錦鯉系列GA-100JK-4A腕錶受大正三色錦鯉啟發，5,200元。

▲▼G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）▲▼G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲概念源自昭和三色錦鯉的DW-5600JK腕錶，錶帶環有錦鯉圖樣，3,900元。

G-SHOCK錦鯉系列中的DW-6900JK設計概念來自「紅白 KOHAKU」錦鯉，橘紅魚身點綴白紋，另一款GA-100JK則是以「大正三色 TAISHO SANKE」錦鯉為靈感，為紅底黑紋錶帶和錶殼，其嵌入式小錶盤特別採用錦鯉造型指針；而方形的DW-5600JK則受「昭和三色 SHOWA SANKE」錦鯉啟發，全黑錶身搭配紅色紋路面盤，當中DW-5600JK與DW-6900JK只要按下照明按鈕，螢幕會顯示錦鯉圖案。

▲▼G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK 2021錦鯉系列一次推出三色。
 

錦鯉在日本深受喜愛，G-SHOCK因此設計錶款發揚傳統文化。來自瑞士的Swatch也有充滿瑞士風情的錶款，讓錶迷一眼認出，一款是紅色錶款中央十字型鏤空一窺白色機芯，立刻讓人聯想到國旗；另一款錶則將瑞士傳統繡花與牧場小牛圖案融入設計之中，並在錶帶上點綴小牛鈴，饒富童趣、

▲▼G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）▲▼G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）


▲Swatch SWISS AROUND THE CLOCK錶（左）2,700元，DIE GLOCKE錶2,500元（、圖／Swatch提供，以下同）

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關鍵字：

G-SHOCK, Swatch

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