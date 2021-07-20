洗手洗到脫皮又敏感？掌握「三不三要」秘訣　防疫、護手兩不誤

▲防疫期間清潔雙手是每日必做之事。

記者張毓容／綜合報導

防疫期間勤洗手、噴酒精消毒已是每日重複多次的必做事項，但頻繁洗手、大量使用酒精消毒，讓不少人手部肌膚都變得乾燥粗糙，甚至出現脫皮、敏感等狀況。快掌握日常洗護手的三「不」及三「要」原則，做好雙手清潔同時，也避免肌膚水分大量流失，讓雙手維持柔嫩膚觸不乾澀。

＃手部洗護「三不」原則

1.不用過熱的水

只要正確洗手，冷水與熱水擁有一樣的殺菌效果，而使用過熱的水更容易洗去皮膚的天然油脂，讓水分更容易蒸發而帶走肌膚水分，反而會讓肌膚更乾燥。

2.乾癢時不要過度抓撓

缺乏水分的肌膚容易感到乾癢，這時要儘快擦上護手產品保持滋潤，避免用手反覆抓撓，但若肌膚已經不只乾癢，還出現脫皮、紅腫等症狀，則要盡速就醫。

3.不貪圖美白、香味等附加功能

洗手是為了保持清潔、避免病菌殘留，過多的功效會讓肌膚反覆刺激而延伸出其他狀況，因此選擇洗手、護手產品時，可盡量著重在單純清潔、保濕功效即可，避開過度使用香精、含有酒精或酸類、美白、去角質等刺激成分的洗手產品。

＃手部洗護「三要」原則



1.盡量要濕洗手

乾洗手是在特殊情況下採用的即時清潔方式，也因為含酒精與清潔消毒劑，能快速達到消毒、清潔效果，但過程卻同時也溶解了皮膚上的皮脂，濕洗手才能有效減少對皮膚的傷害。

2.洗後要擦乾

洗手的同時會將肌膚水份、油份也帶走，同時因為頻繁洗手，讓手部時常維持在潮濕狀態，很容易就會變成酸梅手、甚至引發濕疹等皮膚症狀，因此洗完手後應立刻擦拭殘留水珠，讓手部離開潮濕狀態。

3.要儘快擦上護手產品

洗淨雙手並擦去多餘水分後，要盡快趁著微濕的狀態擦上護手產品，保持皮膚的水分與油脂，有效滋潤肌膚。

▲童顏有機 攜手抗疫防護組，NT$1,250。



台灣天然有機保養品牌童顏推出攜手抗疫防護組，包含純真橙淨沐浴洗手露250ml＋初生輕潤護手身體乳200ml，以天然有機植萃成分打造，含有多種天然有機油脂，適合全家人使用，即使頻繁清潔也不會造成乾澀敏弱，而護手身體乳不僅能有效保濕、舒緩、穩定膚況，單純成分連嬰兒、孕婦也可安心使用。

▲茶籽堂 肖楠葉純淨洗手露，330ml，NT$450。



以苦茶苷去油潔淨的特性，加入臺灣特有肖楠葉純露，先調理表皮油脂平衡，再搭配白夏菊萃取液、臺灣籽苦茶油、摩洛哥堅果油舒緩、滋潤肌膚。

▲東森自然美 花園之秘護手霜，40ml*2/組，NT$1,600。



結合乳油木玫瑰與乳油木薰衣草的日夜保養組合，日間以玫瑰呵護、夜間以薰衣草舒緩，並加入乳油木果油、雪玫瑰精粹、玻尿酸與植物保濕精華，為肌膚提供絕佳滋潤並形成保護膜。

▲Celluver 甜橙精油植萃洗手慕斯，300ml，NT$560。



添加佛手柑葉、胡椒薄荷、薰衣草、小蒼蘭等8種植萃萃取滋潤成分，舒緩清潔雙手同時更保濕滋潤肌膚，具pH5.5弱酸性、保濕低敏，連幼兒也能使用。

▲L:a Bruket 244護手霜 接骨木花，30ml，NT$550。



調和具保濕舒緩功效的蘆薈、高度抗氧化與高效鎖水的白芒花籽油、充分潤澤與修護的乳木果油，打造高效潤澤同時吸收快速、質地輕盈的護手霜。

▲東森eckare ecL玫瑰護手霜，60ml，NT$390。



質地豐潤，保濕不黏膩，添加大馬士革玫瑰與雪玫瑰精華兩種稀有珍貴玫瑰，賦予手部潤澤養護、嫩白保濕，全面性呵護手部肌膚。

▲歐舒丹 薄荷馬鞭草護手乳，30ml，NT$400。



蘊含普羅旺斯有機馬鞭草精萃、綠薄荷精華油及檸檬精華油等天然保濕因子，清爽凝乳質地能為手部肌膚帶來柔嫩潤澤，留下清新明亮的馬鞭草檸檬香氣。

▲THE BODY SHOP 檸檬清新潔淨化洗手乳，250ml，NT$420。



蘊含天然檸檬精油，更添加天然蜜糖及甘油等成分，可打造細緻綿密泡沫，深層潔淨手部同時柔潤雙手肌膚，並散發清新檸檬香氣。

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